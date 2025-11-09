Ansia prima di una vacanza. E’ più diffusa di quello che pensi, il trucco per combatterla è a portata di mano – Viagginews.com

Provare ansia prima di una vacanza è una sensazione davvero diffusa e può riguardare persone di tutte le età, combatterla e superarla non è però impossibile.

Molte persone sostengono apertamente di avere una grande passione per i viaggi, al punto tale da essere disposti a spendere anche un piccolo gruzzoletto messo da parte con fatica per questo scopo. Poco importa la meta, non deve essere necessariamente una destinazione lontana, ma è proprio la possibilità di prendere e partire e visitare un posto nuovo a elettrizzare, convinti di poter vivere un’esperienza destinata a essere ricordata.

Nonostante questo, la sensazione simile a estasi che si prova al momento della prenotazione può scomparire man mano che ci si avvicina al giorno fatidico, al punto tale da avvertire una reale ansia prima di ogni vacanza, apparentemente inspiegabile visto che sembrava non si vedesse l’ora di fare altro.

Il fenomeno è però estremamente diffuso e può riguardare persone di tutte le età, che si ritrovano però a dover affrontare un malessere vero e proprio che può generare forte disagio, oltre a sconfinare in sintomi reali difficili da debellare. Imparare a riconoscerla e ammettere l’esistenza di un problema rappresenta però il primo passo per superarlo, fatto questo ci sono alcuni piccoli trucchi da adottare che possono essere provvidenziali.

Riconoscere e superare l’ansia prima di una vacanza si può: i trucchi utili

Si dice spesso che il primo passo da compiere quando si ha un problema debba consistere nella sua presa di coscienza, così che da questo possa scaturire la voglia di superarlo e, se necessario, anche di farsi aiutare per questo. Un ragionamento simile vale anche per un malessere estremamente comune come l’ansia prima di una vacanza, che porta ad avere una forte preoccupazione sin dalla fase di organizzazione, nonostante quando si era deciso di organizzarsi per il viaggio si era davvero entusiasti.

Tutto questo si traduce in uno stress quasi costante, che porta a pensare anche in modo ossessivo a quello che si dovrà affrontare, temendo che qualcosa possa andare male una volta arrivati sul posto. In maniera quasi inevitabile ci si può arrabbiare facilmente anche senza motivo, al punto tale da avere difficoltà ad addormentarsi e a concentrarsi sull’attività lavorativa. L’idea di essere vicini alla partenza porta a essere letteralmente terrorizzati, così da essere tentati di rimandare quell’appuntamento, anche se doveva essere un’esperienza volta a rilassarsi e a riposare.

La sensazione può essere addebitata alla paura che proviamo quando dobbiamo affrontare qualcosa di ignoto, che non sappiamo bene come andrà, per questo anche solo l’idea di dover gestire una serie di imprevisti può spaventare. Addirittura si può arrivare a credere che sia meglio andare a lavorare, solo perché in quel caso la routine può rendere più tranquilli, anche se non è del tutto soddisfacente.

Negare quello che si sente è un errore, possono però essere utili alcune tecniche di rilassamento da seguire già prima della partenza, per poi proseguire quando si sarà via se il disagio dovesse essere eccessivo. Qualora l’ansia prima di una vacanza dovesse essere presente in maniera costante e in linea teorica immotivata, non si deve disdegnare la possibilità di chiedere aiuto a un professionista.