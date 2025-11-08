Viaggi (quasi) gratis con la Legge 104: tutte le agevolazioni

La Legge 104 tutela l’integrazione dei disabili, anche attraverso agevolazioni su viaggi e svago, per condividere momenti di gioia con le persone che si amano.

Viaggiare implica un aggravio economico, ad esempio la visita di musei e altre attrazioni turistiche, ma chi è titolare della Legge 104, può ottenere degli sconti nel territorio italiano.

Si possono ottenere degli sconti sui mezzi di trasporto con una riduzione dal 51% al 100%. Lo sconto non è uguale per tutti, ma varia in base alla disabilità. Analizziamo nel dettaglio quali agevolazioni sono possibili.

Viaggi gratis con la Legge 104: tutte gli sconti e le agevolazioni

Trenitalia è una delle compagnie che tutela i disabili attraverso la CartaBlu Legge 104, che prevede il viaggio gratuito per l’accompagnatore. Compresi anche servizi di assistenza gratuita. Per gli spostamenti in Europa, esiste la UE Disability Card, da richiedere online dal sito INPS, poi dopo che l’Istituto ha accettato la pratica, invierà al domicilio del richiedente la carta.

Per conoscere quali sono le agevolazioni in Italia e all’Estero, è possibile consultare le convenzione e agevolazioni, sul sito del Ministero dei trasporti, suddivise per regioni, comuni, associazioni e paesi dell’UE. La richiesta della carta Europea è gratuita e sostituisce attestati, verbali e certificazioni di invalidità, disabilità. Infine, la CartaBlu, può essere richiesta dai possessori della legge n. 18/80 articolo 1; legge n. 508/1988; legge n. 381/1970; dagli invalidi INAIL al 100%.

Esistono agevolazioni anche per traghetti e aerei, ma ogni compagnia può attivare agevolazioni personalizzate. Ad esempio, il disabile con una percentuale di invalidità al 40% e con Legge 104, può chiedere alla compagnia aerea un codice di sconto per se stesso e per l’accompagnatore.

L’Ente Nazionale per L’Aviazione Civile (ENAC) ha istituito la carta dei diritti del passeggero, che consiste in un opuscolo informatico, che contiene tutti i diritti per le persone con disabilità e con mobilità ridotta. Inoltre, include servizi di assistenza che si possono chiedere durante il check-in, assistenza durante l’imbarco o lo sbarco, l’accompagnamento al gate, gli spostamenti all’interno dell’aeroporto.

In linea, anche l’INPS eroga dei buoni vacanze in base al reddito del richiedente, ogni anno promuove le iniziative “Estate INPSieme” con soggiorni estivi per disabile e i loro accompagnatori.

I disabili e i loro accompagnatori, che dimorano in strutture ricettive, sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno. Infine, hotel e strutture ricettive, possono ottenere finanziamenti per adattare le strutture alle necessità dei disabili, eliminando le barriere architettoniche.

Sono tante le agevolazioni per disabili, anche i comuni e le regioni applicano, in autonomia, abbonamenti gratuiti o ridotti.