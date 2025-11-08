La caprese è la tua torta preferita? Questa versione al cocco ti piacerà ancora di più (ed è semplicissima da fare)

Se c’è una torta che mette d’accordo tutti, quella è la caprese. Se ami il cocco, però, non puoi perderti questa versione. 

La torta caprese è un dolce che tutti conoscono, a base di cioccolato fondente e mandorle. Per questo motivo è anche una torta molto apprezzata sia dagli adulti ma anche dai bambini. Così morbida e gustosa, accontenta proprio tutti. E se pensavi che non ci fosse nessun altro dolce che potesse battere la caprese in bontà, dovrai ricrederti. 

Donna indica sorridente torta caprese
La caprese è la tua torta preferita? Questa versione al cocco ti piacerà ancora di più (ed è semplicissima da fare) – viagginews.com

Infatti, devi assolutamente provare la ricetta della torta caprese con il cocco. È risaputo, infatti, che cioccolato e cocco si sposino perfettamente e se apprezzi il sapore esotico di questo frutto, allora devi per forza reperire tutti gli ingredienti e allacciare il grembiule per prepararla alla svelta. 

Come preparare la torta caprese al cocco?

La caprese al cocco è quella torta che puoi preparare al volo quando sei in attesa di ospiti o quando vuoi concederti una coccola dolce, genuina e gustosa. Perfetta da mangiare a merenda o a colazione, da intingere nel latte o nel cappuccino, ti farà cominciare la giornata nel migliore dei modi. 

Torta al cioccolato, fetta di torta tagliata
Come preparare la torta caprese al cocco? – viagginews.com

Gli ingredienti per preparare la caprese al cocco sono: 

  • 140 g di cioccolato fondente
  • 30 g di farina di cocco
  • 100 g di burro
  • 130 g di zucchero
  • 150 g di mandorle sgusciate
  • 3 uova
  • un cucchiaino di lievito per dolci
  • cacao amaro q.b.
  • cocco grattugiato q.b. per guarnire

Per preparare la torta caprese al cocco, procedi in questo modo: 

  1. Trita finemente le mandorle e mettile da parte
  2. Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente insieme al burro e allo zucchero, mescolando continuamente
  3. Versa in una ciotola e lascia intiepidire: aggiungi le mandorle tritate, la farina di cocco ed il lievito e mescola
  4. Separa i tuorli dagli albumi per poter montare questi ultimi a neve ferma
  5. Aggiungi i tuorli uno alla volta al cacao 
  6. Unisci anche gli albumi montati, amalgamando dal basso verso l’alto per evitare che il composto si smonti
  7. Imburra e cospargi di cacao amaro uno stampo e versa il composto
  8. Cuoci a 180 gradi per 35 minuti
  9. Fai raffreddare e sforma la torta
  10. Guarnisci con il cocco grattugiato e servi.

Una piccola aggiunta, quella della farina di cocco, ma che farà la differenza elevando ancora di più un dolce classico della nostra tradizione. 

