La caprese è la tua torta preferita? Questa versione al cocco ti piacerà ancora di più (ed è semplicissima da fare) – viagginews.com

Se c’è una torta che mette d’accordo tutti, quella è la caprese. Se ami il cocco, però, non puoi perderti questa versione.

La torta caprese è un dolce che tutti conoscono, a base di cioccolato fondente e mandorle. Per questo motivo è anche una torta molto apprezzata sia dagli adulti ma anche dai bambini. Così morbida e gustosa, accontenta proprio tutti. E se pensavi che non ci fosse nessun altro dolce che potesse battere la caprese in bontà, dovrai ricrederti.

Infatti, devi assolutamente provare la ricetta della torta caprese con il cocco. È risaputo, infatti, che cioccolato e cocco si sposino perfettamente e se apprezzi il sapore esotico di questo frutto, allora devi per forza reperire tutti gli ingredienti e allacciare il grembiule per prepararla alla svelta.

Come preparare la torta caprese al cocco?

La caprese al cocco è quella torta che puoi preparare al volo quando sei in attesa di ospiti o quando vuoi concederti una coccola dolce, genuina e gustosa. Perfetta da mangiare a merenda o a colazione, da intingere nel latte o nel cappuccino, ti farà cominciare la giornata nel migliore dei modi.

Gli ingredienti per preparare la caprese al cocco sono:

140 g di cioccolato fondente

30 g di farina di cocco

100 g di burro

130 g di zucchero

150 g di mandorle sgusciate

3 uova

un cucchiaino di lievito per dolci

cacao amaro q.b.

cocco grattugiato q.b. per guarnire

Per preparare la torta caprese al cocco, procedi in questo modo:

Trita finemente le mandorle e mettile da parte Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente insieme al burro e allo zucchero, mescolando continuamente Versa in una ciotola e lascia intiepidire: aggiungi le mandorle tritate, la farina di cocco ed il lievito e mescola Separa i tuorli dagli albumi per poter montare questi ultimi a neve ferma Aggiungi i tuorli uno alla volta al cacao Unisci anche gli albumi montati, amalgamando dal basso verso l’alto per evitare che il composto si smonti Imburra e cospargi di cacao amaro uno stampo e versa il composto Cuoci a 180 gradi per 35 minuti Fai raffreddare e sforma la torta Guarnisci con il cocco grattugiato e servi.

Una piccola aggiunta, quella della farina di cocco, ma che farà la differenza elevando ancora di più un dolce classico della nostra tradizione.