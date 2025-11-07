Vuoi vivere davvero l’autunno? Parti in treno: 3 itinerari italiani indimenticabili – viagginews.com

Viaggiare in treno in questo periodo può essere un’esperienza visiva e di vita difficile da dimenticare: se volete ammirare il paesaggio autunnale che si trasforma davanti ai vostri occhi dovete assolutamente percorrere uno di questi tre itinerari.

Siamo così abituati a considerare il viaggio come visita ad una meta turistica da esserci dimenticati che il passeggiare per le vie di questa meta o esplorare le zone che le circondano è solo una parte, quella finale del viaggio, ovvero la vacanza. Ci si è dimenticati, complici i mezzi di trasporto più veloci, che il viaggio stesso può essere un’esperienza indimenticabile, permetterci di staccare, rigenerarci, arricchire la nostra mente e darci spunti creativi.

Nel mondo odierno si cerca sempre e comunque di ottenere un risultato il più velocemente possibile. Lo stesso ormai lo si fa quando si sceglie di viaggiare: raggiungere la meta, consumare tutto ciò che è consumabile nei pochi giorni a disposizione e successivamente tornare con altrettanta rapidità alla solita vita.

Questo approccio consumistico al viaggio è sicuramente utile, poiché permette di vedere più luoghi nel minor tempo possibile, ma è anche poco appagante: quante volte dopo essere tornati a casa rimanete con la nostalgia del luogo in cui siete stati? Quante vi sentite più stanchi e scarichi di quando siete partiti? E quante volte avete la sensazione di non aver approfondito appieno il vostro viaggio?

Spesso è colpa del poco tempo a disposizione e della necessità di ottimizzare i costi, ma se vi dicessimo che c’è un modo per migliorare l’esperienza di viaggio, rendendo il tutto più romantico, rilassante, appagante e contemporaneamente meno costoso? Questo metodo non è altro che riscoprire il piacere di viaggiare in treno.

Gli itinerari ferroviari più belli d’Italia: vi innamorerete istantaneamente durante il percorso

Per un momento dimenticate le mete gettonate, dimenticate anche la visita ai luoghi culto che fanno punti su Instagram una volta pubblicati. Svuotate la mente da aspettative di ogni tipo e cercate godervi ogni istante. In Autunno si ha la possibilità di godere dello spettacolo della natura che si trasforma, i paesaggi boschivi e montani diventano quadri policromatici grazie al foliage e poter ammirare questa trasformazione basta a conciliare il rilassamento e ad arricchire la nostra mente.

Se si viaggia in treno si ha la possibilità di ammirare questo spettacolo durante il viaggio, inoltre percorrendo il territorio nostrano si ha la possibilità di godere di una varietà paesaggistica che altri Paesi si sognano. Si passa dalle campagne, ai boschi, dai lungomari alle zone collinari e montuose, sopra ponti sospesi che consentono di ammirare il mare e la costa circostante oppure delle gole solcate da fiumi.

Chiaramente non tutti i tratti ferroviari sono gli stessi e ce ne sono alcuni che sono più suggestivi di altri. Per questa ragione ve ne suggeriremo tre, tratte che fanno tappa in alcune località molto belle da visitare a piedi: