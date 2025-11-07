Per il ponte dell’8 dicembre una meta a tre ore dall’Italia dai colori, sapori e atmosfere uniche

State progettando una fuga per il ponte dell’8 dicembre? C’è una meta a tre ore di volo dall’Italia che può sorprendere.

Dicembre è il mese in cui il Natale prende forma e i mercatini natalizi sono tra le destinazioni più gettonate ma perché non spendere il lungo weekend dell’Immacolata con un viaggio alternativo e indimenticabile? La meta è a tre ore e mezza circa di volo da Roma e offre paesaggi incantevoli.

Il weekend di Ognissanti è passato ed è già il momento di capire dove passare il prossimo ponte, quello dell’8 dicembre. L’Immacolata nel 2025 cadrà di lunedì, significa potersi ritagliare un fine settimana lungo per esplorare luoghi spettacolari in cui ritemprare mente e corpo. Tanti viaggiatori opteranno per il Nord Italia oppure per Vienna per lasciarsi trasportare nell’atmosfera magica dei mercatini natalizi.

Altri ancora metteranno gli scii ai piedi per anticipare la settimana bianca. Le prime località italiane ad aprire le piste sono Livigno, Madonna di Campiglio, Cervinia, Courmayeur e Cortina d’Ampezzo. E per gli amanti delle temperature miti che non hanno voglia di congelare naso e orecchie e di tremare a causa del freddo e della neve? Vicino all’Italia c’è Marrakech, un rifugio ideale per l’Immacolata.

Cosa offre Marrakech a dicembre?

Una fuga a Marrakech l’8 dicembre è consigliata a chi ama le temperature miti e il fascino del Marocco. Palazzi maestosi, giardini lussureggianti, mercati colorati, l’ambientazione è magica e perfetta da vivere a dicembre quando non c’è un caldo eccessivo. La Medina – il centro storico della città – è un labirinto di stradine da esplorare, si verrà travolti da suoni, odori, colori che permetteranno di vivere un’incredibile esperienza sensoriale.

Palazzo Bahia va assolutamente visitato, una perla di Marrakech con le sue decorazioni, i cortili e i giardini rigogliosi. Spettacolari anche i Giardini di Majorelle, un luogo di pace nel cuore della città con tantissime piante esotiche, edifici di colore blu cobalto e fontane architettoniche. Se rimane tempo si possono organizzare escursioni fuori da Marrakech in quad nel deserto oppure a cavallo. Bellissime pure le cascate di Ouzoud e le montagne dell’Atlante da cui si gode di un panorama mozzafiato.

Il costo di un viaggio a Marrakech non è eccessivo, riuscendo a trovare le migliori condizioni di volo e soggiorno la stima è di 350/500 euro a persona. I pacchetti volo-hotel sono sicuramente i più convenienti soprattutto in bassa stagione. Per mangiare si spende il giusto e molte attività da praticare sono del tutto gratuite.