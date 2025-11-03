Mercatini di Natale, in queste due città italiane ci sono i più belli d’Europa: non te li puoi perdere – viagginews.com

Queste due città italiane ospitano alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Europa. Sarà impossibile non farsi incantare dalla loro magia. Decorazioni, cibo e piccoli doni riusciranno a conquistare proprio tutti.

Questo periodo dell’anno è davvero magico. Il Natale si sta avvicinando e i mercatini sono pronti ad accogliere le persone con la loro bellezza. Non si tratta solo di acquistare cibi tipici o doni per i propri cari, ma di vivere l’atmosfera festiva in modo completo e avvolgente. Bancarelle e chioschi a tema sono presenti un po’ in tutto il mondo.

Stando a una particolare classifica, però, sarebbero proprio due città italiane a ospitare alcuni dei mercatini più belli. Si consiglia, a chi ne avesse la possibilità, di non lasciarsi sfuggire questa occasione. Farà la gioia di grandi, bambini e anziani e sarà impossibile tornare a casa a mani vuote.

Classifica dei mercatini di Natale più belli: queste due città italiane non hanno nulla da invidiare

I mercatini di Natale hanno un fascino tutto particolare. A renderli così speciali non è solo la merce in vendita, ma anche le decorazioni e l’impegno utilizzati per riproporre la perfetta atmosfera natalizia. Condé Nast Traveller, dopo aver raccolto numerosi dati, ha stilato una classifica con i ventotto mercatini più belli d’Europa. Nella lista sono presenti anche due città italiane.

Si sta parlando di Bolzano e Trento. All’interno della prima, solitamente, le bancarelle vengono posizionate proprio nelle aree circostanti al Duomo. Si tratta di casette di legno, dove è l’amore per l’artigianato ad avere la meglio. Molti commercianti vendono statuine in legno inbtagliate a mano.

Trento, invece, si trasforma completamente. Le luci invadono ogni spazio disponibile, le bancarelle si moltiplicano a vista d’occhio e i chioschi dove poter acquistare prodotti tipici diventano una costante. Sarà impossibile rinunciare alla tipica treccia mochèna ripiena di marmellata o al tortel di patate. Anche questa volta, ci sarà un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente. L’energia elettrica necessaria, infatti, verrà prodotta solo tramite fonti rinnovabili.

Bisognerà aspettare ancora un po’ per partecipare a questi due eventi. A Bolzano, la data è fissata per il 28 novembre 2025, mentre a Trento per il 21 novembre. Non ci sarà alcun limite alla fantasia. Il divertimento è assicurato e nessuno tornerà a casa deluso. Questi mercatini rappresentano anche l’occasione perfetta per acquistare dei doni particolari per i propri cari. Si tratta di oggetti e cibi particolari, difficili da trovare altrove. Con la partecipazioni dei più piccoli, il tutto sarà ancora più divertente e magico.