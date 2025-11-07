Il viaggio dei sogni? La crociera sul Nilo! Tutto quello che c’è da sapere – viagginews.com

Il viaggio dei sogni ci permette di viaggiare con la fantasia verso mete inesplorate: la crociera sul Nilo è indimenticabile!

In Egitto si possono organizzare moltissime esperienze meravigliose. Una però non può assolutamente mancare ed è la crociera sul Nilo.

Un’attività indimenticabile, che unisce relax e passione per la storia. Una volta rincasati, sentirete nostalgia di quei luoghi dove il tempo si è fermato da migliaia di anni.

Crociera sul Nilo, un’esperienza che rimane tatuata nel cuore

Un’organizzazione che contempla una combo di cultura e relax. Immaginate di svegliarvi al mattino, cullati dal movimento lento della nave da crociera, accolti dai riflessi dorati della luce del sole sull’acqua. La sera siete invece avvolti nel silenzio, lontani dalla frenesia e dal rumoreggiare di una metropoli in agitazione. E come ciliegina sulla torta, la cornice dei gioielli secolari della civiltà egiziana. Un nutrimento tanto per la vostra serenità, quando per lo spirito di esplorazione e curiosità.

Lungo il percorso vedrete i templi di Luxor e Karnak, sulla riva orientale. Tra i più importanti complessi religiosi sopravvissuti allo scorrere del tempo. Occupa un’area di circa 38 ettari ed includono anche il tempio di Amon. Divinità che tutti conoscono come Amon-Ra, letteralmente “il Nascosto”. Dopodiché è la volta della Valle dei Re – un complesso archeologico e storico di notevole importanza e magnificenza – e del tempio di Philae, ad Assuan. Qui si pensa che sia sepolta Osiride, motivo per cui è considerata una zona sacra.

Il tempo si è fermato. Abituati ai grigi palazzi delle grandi città europee, sarà affascinante entrare in contatto con le persone del luogo. Le rive del Nilo sono dominate da campi coltivati e villaggi, bambini che giocano nell’acqua senza lasciarsi distrarre dagli smartphone e mercatini che vendono oggetti ai quali difficilmente resisterete. Nonostante siano trascorsi migliaia di anni dalla nascita della civiltà egiziana, la popolazione del luogo e la sua quotidianità sono ancora profondamente legate al Nilo.

Un legame che si percepisce lungo tutto il percorso, fino a quando la nave scompare tra sabbia e alte palme dalle foglie rigogliose. Nulla poi batte il tramonto. Colora i capolavori di architettura antichi di oro, rosa e rosso. Uno spettacolo che rimane irrimediabilmente tatuato nel cuore. Se andate in Egitto, non può mancare infine una visita al museo egiziano più grande del mondo – Grand Egyptian Museum (GEM) –, inaugurato proprio martedì 4 novembre.