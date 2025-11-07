Fagottini di lasagne cremosi, si preparano in dieci minuti e sono favolosi!

Per preparare un primo succulento non serve spendere troppo tempo in cucina, i fagottini di lasagne super cremosi ne sono una prova.

La lasagna al ragù è tra i piatti preferiti di tantissimi italiani ma la preparazione è lunga a mano che non si compri il ragù pronto. Oggi vi suggeriamo un’altra versione, con ingredienti diversi ma dal risultato ugualmente speciale. Un primo gustoso, cremoso e veloce da preparare.

La sfoglia delle lasagne si presta a tante preparazioni diversi. Capiamo che il ragù alla bolognese ha un sapore incredibile e che rinunciarvi può essere difficile ma ci sono tante altre versioni della lasagna altrettanto appaganti. Quasi quasi possiamo dire che ci sono delle lasagne perfette per ogni stagione.

Con asparagi e carciofi in primavera, con la zucca e i funghi in autunno, con le salsicce l’associamo all’inverno mentre una lasagna estiva leggera e sfiziosa può essere preparata con piselli oppure zucchine. C’è solo da usare la creatività e la ricetta sarà personalizzabile secondo i propri gusti e desideri. Se oggi avete voglia di un primo cremoso, gustoso, leggero e dalla preparazione semplice e veloce potete cucinare i fagottini di lasagne con prosciutto, formaggio e besciamella.

Pochi ingredienti per dei fagottini di lasagna pieni di gusto

Con pochi ingredienti si prepara una lasagna che farà felice tutta la famiglia soprattutto abbondando con la besciamella per rendere il risultato ancora più cremoso. Naturalmente il ripieno si può personalizzare con i prodotti preferiti o con gli avanzi nel frigorifero da smaltire. Di base usiamo prosciutto, provola e besciamella (come nel video della pagina Instagram @saporediarianna) ma nulla vieta di arricchire la lasagna con zucchine, ad esempio, per un tocco di sapore in più.

INGREDIENTI

Sfoglia sottile per lasagna

prosciutto

provola

besciamella

parmigiano.

PREPARAZIONE

Tagliate a metà la sfoglia fresca e sbollentatela per due minuti. Prendete una striscia, spalmate abbondante besciamella e fate una x utilizzando un’altra striscia. Spalmate sulla superficie altra besciamella, aggiungete il prosciutto cotto avvolto intorno ad un pezzetto di provola. Chiudete le lasagne a fagotto iniziando dall’ala laterale sinistra, procedendo con quella in alto poi quella a destra e infine l’ala in basso. In una teglia mettere sul fondo la besciamella, grattugiare il parmigiano e posizionare i fagottini di lasagna ripieni. Coprire con altra besciamella e un’abbondante spolverata di parmigiano. Mettere la pirofila in forno e fate cuocere a 200° per 20 minuti circa.

E se proprio non riuscite a rinunciare al ragù potete unirlo alla besciamella per rendere i fagottini più tradizionali.