Lasagne verdi golose e colorate al profumo di primavera: la ricetta

Proponiamo un primo piatto gustoso e primaverile, una variante colorata delle lasagne.

Chi ha detto che per mangiare un piatto delizioso bisogna passare ore e ore in cucina e di dilettarsi in preparazioni complicate? La ricetta di oggi è molto semplice ma renderà felici tutti i commensali.

La semplicità paga anche in cucina. Di tanto in tanto è giusto spendere tempo (e soldi) per preparare delle pietanze più elaborate e dai sapori nuovi ma ricordate che le ricette tradizionali e con pochi ingredienti saranno sempre apprezzate. A volte si cerca l’originalità a tutti i costi quando senza discostarsi troppo dalla tradizione si possono creare piatti succulenti.

Prendiamo la lasagna, sfoglia di pasta fresca all’uovo, ragù e besciamella. Questa la ricetta classica delle lasagne alla bolognese, una tra le pietanze più apprezzate della cucina italiana, ma esistono delle varianti semplici che permetteranno di abbinare altri ingredienti. Radicchio e scamorza affumicata, zucca e funghi porcini, carciofi e brie, porri, salmone e camembert e asparagi e carciofi.

Come preparare la lasagna asparagi e carciofi

Un primo piatto gustoso e colorato che ricorda la primavera, la lasagna asparagi e carciofi è perfetta per un pranzo in famiglia o tra amici. Il sapore è delicato ma deciso che sarà apprezzato soprattutto dai palati più fini. E se avete un ospite vegetariano farete centro. Si prepara in 30 minuti e la ricetta è molto semplice.

INGREDIENTI

200 grammi di lasagne all’uovo fresche

1 mazzetto di asparagi

4 carciofi

brodo vegetale

80 grammi di parmigiano

1 spicchio di aglio

sale e olio extravergine di oliva

600 ml di besciamella.

PREPARAZIONE