Black Friday anticipato per i viaggiatori: andare a Parigi e Barcellona non è mai costato così poco – viagginews.com

Se state pensando di prendere un aereo e volare via dalla vostra quotidianità, questo è il momento giusto: ci sono delle straordinarie offerte per raggiungere Parigi e Barcellona, valide dall’1 dicembre fino al 31 marzo 2026, ma sbrigatevi che i biglietti vanno a ruba.

L’autunno è la stagione ideale per staccare la spina e andare in viaggio, ma di rado si ha l’opportunità di approfittarne. Quando si è molto giovani in questo periodo cominciano le lezioni a scuola o all’università, una volta entrati nel mondo del lavoro, invece, bisogna nella maggior parte dei casi rispettare le festività comandate per avere una chance di andare in ferie.

Qualora però aveste ferie arretrate o svolgiate una tipologia di lavoro che vi consente di prendere una pausa in totale autonomia non perdere l’occasione di volare in qualche meta esotica o in qualche città d’arte che possa arricchire il vostro spirito oltre che la vostra cultura ed il vostro bagaglio esperienziale.

In questo periodo dell’anno, infatti, le mete più gettonate si svuotano della classica calca estiva ed è possibile godere con maggiore tranquillità delle passeggiate per le loro vie, trovare con maggiore facilità biglietti per gli ingressi ai musei e ai luoghi maggiormente visitati, godere di maggiore relax, servizio più accurato e qualità quando vi sedete in un ristorante.

Anche i prezzi sono decisamente più clementi, non trovandoci in alta stagione infatti sia il costo delle strutture che quello dei voli è generalmente più basso. Inoltre in questi giorni è possibile approfittare di un’offerta lanciata dalla compagnia low cost Vueling che offre biglietti per raggiungere Barcellona, Parigi e Malaga, a prezzi di saldo.

Quanto costa andare a Parigi e Barcellona in questi giorni

L’offerta della compagnia aerea comprende uno sconto del 15% su diverse tratte aeree, ma le più interessanti sono sicuramente quelle che permettono di visitare la Capitale della Francia e l’iconica città del sud della Spagna. Gli interessati possono acquistare biglietti che consentono di volare in queste due meravigliose mete dall’1 dicembre al 31 marzo, dunque una copertura di 4 mesi che comprende anche le prossime festività natalizie, periodo in cui di solito il costo dei voli torna ad impennarsi.

Qualora vogliate approfittare dell’occasione per organizzare un Natale o un Capodanno in una di queste due città dovete sbrigarvi, visto che la promozione è valida solo dal 4 al 10 di novembre, inoltre più si diffonde la voce più c’è il rischio che tutti i biglietti a disposizione per le giornate più ambite vadano a ruba.

Chiunque si trovi a Milano – o riesca a trovare la coincidenza per poi partire da Milano – può approfittare di biglietti che costano solamente 17 euro per raggiungere il capoluogo catalano. Per chi invece vuole fare un tuffo nella Ville Lumiere, l’occasione ghiotta è dall’aeroporto di Roma, dalla nostra Capitale a quella francese il costo di viaggio è solo di 36 euro.

Stesso prezzo da Roma per raggiungere Malaga. Sebbene la città spagnola sia meno nota delle altre due, un viaggio da quelle parti potrebbe sorprendervi, sia perché potreste trovare un clima simil estivo anche in questi giorni, sia perché riserva delle sorprese come il Museo di Picasso e le mura di Alcazaba.