Vuoi volare a Londra per le vacanze di Natale? Non è troppo presto organizzarle ora, consigli per un viaggio da sogno!

Basta rinunciare al viaggio dei sogni, andare a Londra per le vacanze di Natale non è impossibile se ci si organizza per tempo.

Azioni fatte con largo anticipo e chicche che solo esperti viaggiatori conoscono, sono l’asso nella manica per organizzare il prossimo viaggio a Londra per le vacanze di Natale. Non si parla solo della ricerca dell’alloggio, ma anche della gestione di dettagli che non vanno dati per scontati.

Luci, suoni, sapori e ghirlande, quanti sognano di trovarsi a Londra per le vacanze di Natale? Toccare la brina sulle ringhiere dei parchi imbiancati, sorseggiare tè caldo, e vivere l’atmosfera più magica dell’anno, è il sogno di tantissimi, ma gli stessi pensano di dovervi rinunciare a causa dei costi.

Non si tratta solo di costi, poiché li si può gestire con un itinerario ad hoc, ma quanto di una lunga burocrazia. Per questo partire già da adesso con l’organizzazione, è la scelta migliore.

Dal 1° ottobre 2021 non basta più la carta d’identità, ma è necessario avere il passaporto. In seguito alla Brexit, il Regno Unito non fa parte più dell’Unione Europea, per cui la libertà di circolazione di merci, persone e capitale viene regolata allo stato attuale da altri accordi.

Il passaporto serve anche per soggiorni turistici. Si richiede nella Questura della propria città, e i tempi possono variare in base alle dimensioni. Di norma nei grandi agglomerati si possono attendere dai 15 giorni ai 6 mesi. Per questo bisogna agire per tempo.

Come volare a Londra per le vacanze di Natale, consigli pratici

Compreso cosa comprende volare a Londra per le vacanze di Natale, dato che l’obbligo burocratico del passaporto non è roba da poco, ci si domanda quale potrebbe essere l’itinerario più iconico e al tempo stesso economico.

Le luminarie di Piccadilly Circus e l’Hyde Park Winter Wonderland sono tappe da non perdere. Passeggiare in questi luoghi con l’aggiunta di Oxford e Regent Street, è l’apoteosi del clima festivo. Non mancano bar, ristoranti, ornamenti a Carnaby Street, e la fiera di Natale più grande della città. Sorseggiare del vino caldo aromatizzato con frutta e spezie, il mulled wine, completa il quadro da sogno.

Non mancano attrazioni come montagne russe, giostre e elfi di Natale, e la possibilità di fotografare Trafalgar Square illuminata, è un’occasione imperdibile. Come New York e il mitico albero del Rockefeller, c’è un abete di 25 metri d’altezza che brilla in tutto il suo splendore. È il regalo annuale che della Norvegia agli inglesi per ringraziare per l’appoggio fornito durante la Seconda Guerra Mondiale!

Ci sono le decorazioni di Buckingham Palace, la musica della Scots Guards Band, il Big Ben sullo sfondo, e lo shopping da Harrods e Selfridges. Immancabile la passeggiata a Convent Garden con i suoi mercatini, il più famoso è Winter Wonderland, a cui segue Southbank Centre Winter Market, Greenwich Christmas Market e Trafalgar Square market, più piccolo nel cuore del West End. Infine, si può pattinare sul ghiaccio a Somerset House sulle rive del Tamigi o al Canary Wharf.