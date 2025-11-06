Il parco di cristallo Swarovski dove grandi e bambini possono saltarci sopra senza rompere (né pagare) nulla

Un museo che incanta grandi e piccoli: tra luci, specchi e colori, le ‘camere delle meraviglie’ sono un’esperienza da vivere almeno una volta.
Le giornate di pioggia aumentano e, con esse, i weekend passati sul divano. D’altronde, con il tempo contro, è normale non avere voglia (o idee) per fare qualsiasi cosa. Tuttavia, luoghi come quello di cui stiamo per parlare andrebbero tenuti da conto proprio per quelle giornate nebulose – ma anche quando il sole decide di fare capolino. Di cosa parliamo? Di un museo in Italia che, più che museo, è un vero e proprio paradiso sia per i grandi che per i bambini.
Un’esperienza a 360 gradi, con un giardino curatissimo dove si trova il ‘Gigante’ di Swarovski che sputa acqua, il labirinto tra le siepi, il carosello, l’area giochi, le camere delle meraviglie e soprattutto la torre del gioco, tutta a piani, dove i bambini possono arrampicarsi, saltare, scivolare e sperimentare. È uno di quei posti dove li si lascia andare e il tempo vola.
Ma attenzione: questo non significa che a divertirsi siano solo i bambini. Ogni anno, moltissimi adulti lo visitano proprio per la sua scenicità e per l’esperienza immersiva che offre.
Il parco di cristallo Swarovski: dove si trova, quanto costa e perché vale il viaggio
Per chi non lo sapesse, i Mondi di Cristallo Swarovski si trovano a Wattens, nel cuore del Tirolo austriaco, a una ventina di minuti da Innsbruck. Si raggiungono facilmente in auto, ma anche con i mezzi pubblici grazie a collegamenti diretti e frequenti – e, dettaglio non da poco, l’ingresso è perfettamente attrezzato anche per passeggini e famiglie.
Il biglietto costa intorno ai 25€ per gli adulti, con riduzioni per bambini e pacchetti famiglia, e include l’accesso sia alle installazioni interne che al parco esterno. È consigliata la prenotazione sul sito kristallwelten.swarovski.com, visto che per molti si tratta di un bel viaggio.
All’interno si trovano le famose ‘Camere delle Meraviglie’, stanze immersive dove luce, cristallo e arte contemporanea si intrecciano in un percorso quasi ipnotico. All’esterno, invece, c’è un giardino enorme curato in ogni dettaglio: il Gigante di Swarovski con la sua cascata d’acqua, il labirinto tra le siepi, un carosello che sembra uscito da una fiaba e la torre del gioco, con piani dedicati a salti, arrampicate e scivoli.
È un luogo pensato per far sognare i bambini, ma anche per far respirare bellezza agli adulti. E se l’idea è fermarsi più di un giorno, nei dintorni ci sono diversi hotel e B&B family friendly, molti convenzionati con il parco, perfetti per chi vuole abbinare la visita a un weekend in montagna. Ad ogni modo ne vale davvero la pena e la vera sorpresa è la sensazione che si prova dopo; quella di aver visitato un posto in cui anche i dettagli più piccoli sanno brillare. E non è poco.