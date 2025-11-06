Ho improvvisato un contorno con pochi ingredienti che avevo in frigo e ne è uscito un capolavoro: provalo anche tu

di

Se sei a corto di idee per un contorno gustoso e veloce da preparare, questa ricetta ti semplificherà le cose.

Che si tratti di preparare un pasto quando abbiamo ospiti o di un pranzo o una cena da servire alla famiglia, il contorno non può mai mancare. Anche perché ci sono sempre più persone abituate a mangiare solo un secondo quindi un piatto di proteine accompagnate da un contorno di verdure che completa tutto. 

Donna, verdure in ciotola
Ho improvvisato un contorno con pochi ingredienti che avevo in frigo e ne è uscito un capolavoro: provalo anche tu – viagginews.com

Proprio sui contorni, però, siamo spesso a corto di idee ma in realtà l’ispirazione può venirci proprio aprendo il frigorifero. Infatti, quello che spesso abbiamo qui dentro è già sufficiente per preparare un contorno gustoso e saziante, che completerà proprio la nostra fettina di carne o di pesce. 

Come preparare un contorno gustoso e per nulla banale

Apri il frigo e trovi mezzo cavolo viola, un po’ di feta che sta andando a male, e già metà del gioco è fatto! Infatti, questi due ingredienti insieme si sposano perfettamente e saranno la base per un contorno davvero incredibile. 

Cavolo viola, feta, semi
Come preparare un contorno gustoso e per nulla banale – viagginews.com

Capita spesso di comprare il cavolo viola e poi lasciarlo lì, perché non si sa bene come usarlo. Con pochi altri ingredienti otterrai un contorno che preparerai tantissime altre volte. Ecco cosa ti occorre: 

  • 300 g di cavolo viola
  • 100 g di feta greca
  • 2 cucchiai di semi di zucca
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • 1 cucchiaio di aceto di mele 
  • sale
  • pepe nero

Per preparare questo contorno, procedi in questo modo: 

  1. Taglia il cavolo viola a striscioline sottili, sciacqualo e asciugalo con un canovaccio pulito
  2. In una padella grande, scalda un cucchiaio d’olio
  3. Aggiungi il cavolo e fallo saltare a fuoco medio per circa 6-7 minuti fino a quando non si ammorbidisce ma senza perdere colore
  4. Versa l’aceto e lascia evaporare
  5. Aggiungi un pizzico di sale e del pepe
  6. Spegni il fuoco quando il cavolo è ancora leggermente croccante
  7. In un padellino a parte, tosta i semi di zucca per 2-3 minuti finché iniziano a scoppiettare
  8. Sbriciola la feta con le mani in una ciotola grande
  9. Aggiungi il cavolo tiepido, mescola con un filo d’olio a crudo, e completa con i semi tostati.

Ecco che questo contorno è pronto da servire o da gustare da solo come un’insalata alternativa e per nulla triste!

Gestione cookie