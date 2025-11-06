Ho improvvisato un contorno con pochi ingredienti che avevo in frigo e ne è uscito un capolavoro: provalo anche tu – viagginews.com

Se sei a corto di idee per un contorno gustoso e veloce da preparare, questa ricetta ti semplificherà le cose.

Che si tratti di preparare un pasto quando abbiamo ospiti o di un pranzo o una cena da servire alla famiglia, il contorno non può mai mancare. Anche perché ci sono sempre più persone abituate a mangiare solo un secondo quindi un piatto di proteine accompagnate da un contorno di verdure che completa tutto.

Proprio sui contorni, però, siamo spesso a corto di idee ma in realtà l’ispirazione può venirci proprio aprendo il frigorifero. Infatti, quello che spesso abbiamo qui dentro è già sufficiente per preparare un contorno gustoso e saziante, che completerà proprio la nostra fettina di carne o di pesce.

Come preparare un contorno gustoso e per nulla banale

Apri il frigo e trovi mezzo cavolo viola, un po’ di feta che sta andando a male, e già metà del gioco è fatto! Infatti, questi due ingredienti insieme si sposano perfettamente e saranno la base per un contorno davvero incredibile.

Capita spesso di comprare il cavolo viola e poi lasciarlo lì, perché non si sa bene come usarlo. Con pochi altri ingredienti otterrai un contorno che preparerai tantissime altre volte. Ecco cosa ti occorre:

300 g di cavolo viola

100 g di feta greca

2 cucchiai di semi di zucca

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di aceto di mele

sale

pepe nero

Per preparare questo contorno, procedi in questo modo:

Taglia il cavolo viola a striscioline sottili, sciacqualo e asciugalo con un canovaccio pulito In una padella grande, scalda un cucchiaio d’olio Aggiungi il cavolo e fallo saltare a fuoco medio per circa 6-7 minuti fino a quando non si ammorbidisce ma senza perdere colore Versa l’aceto e lascia evaporare Aggiungi un pizzico di sale e del pepe Spegni il fuoco quando il cavolo è ancora leggermente croccante In un padellino a parte, tosta i semi di zucca per 2-3 minuti finché iniziano a scoppiettare Sbriciola la feta con le mani in una ciotola grande Aggiungi il cavolo tiepido, mescola con un filo d’olio a crudo, e completa con i semi tostati.

Ecco che questo contorno è pronto da servire o da gustare da solo come un’insalata alternativa e per nulla triste!