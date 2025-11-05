Ponte dell’Immacolata: scegli queste mete per un viaggio in Europa a basso prezzo – Viagginews.com

Il Ponte dell’Immacolata si avvicina e queste sono le mete più adatte per un viaggio in Europa a basso prezzo.

Manca sempre meno all’arrivo del tanto agognato Ponte dell’Immacolata, primo assaggio delle più lunghe vacanze natalizie. Il weekend lungo di dicembre, difatti, rappresenta una delle date più attese del periodo natalizio, oltre ad essere una opportunità unica per concedersi un momento di stacco dalla routine quotidiana.

L’Immacolata è il momento ideale per organizzare un weekend fuori casa e scoprire una delle bellissime capitali europee, ormai facili da raggiungere con un volo low cost da ogni parte d’Italia. Tra i mercatini di Natale, già allestiti durante i primi giorni di dicembre e i tour nelle città d’arte più importanti, il ponte dell’8 dicembre può essere sfruttato con un viaggio ben organizzato.

Anche in presenza di un budget ridotto, tuttavia, è possibile concedersi una vacanza a ridosso del ponte dell’Immacolata optando per una di queste mete low cost. In queste località, i prezzi del soggiorno, della ristorazione e delle attività sono nettamente inferiori e si rivelano essere più accessibili.

Ponte dell’Immacolata in queste località: le più low cost d’Europa

Per chi vuole oltrepassare i confini italiani e approfittare dell’8 dicembre per esplorare nuove località europee, senza spendere troppo, queste mete rappresentano la soluzione migliore. Nella lista, spicca il fascino fiabesco di Innsbruck, perla dell’Austria, facilmente raggiungere con poche ore di treno o aereo. A differenza della capitale Vienna, la piccola città austriaca offre un mix equilibrato tra bellezza architettonica, cultura e cibo. Il suo posizionamento, inoltre, consente ai suoi visitatori di beneficiare delle piste da scii più celebri e frequentate, oltre ai mercatini di Natale più scenografici.

Chi non vuole rinunciare al divertimento, invece, può trovare a Madrid la situazione giusta per beneficiare della movida più scatenata d’Europa. Frequentata da moltissimi giovani, Madrid offre prezzi accessibili per quanto riguarda le strutture alberghiere e i principali punti di interesse. Segue nella lista Anversa, uno dei centri più popolosi del Belgio, validissima alternativa economica a città più famose come Parigi, Berlino o Londra.

A rendere speciale Anversa è senza dubbio la sua architettura, la quale presenta alcuni degli esempi meglio conservati di Rinascimento fiammingo. Durante il ponte dell’Immacolata, la città si riempie di mercatini di Natale, dove poter acquistare creazioni artigianali e gustare specialità come il cioccolato belga o i waffle caldi.