Vuoi passeggiare in una piazza color oro e spendere più soldi in cioccolato che voli? Visita questa città, è magica!

Lasciati incantare da questo mix potente di folklore e modernità, visita questa città all’avanguardia con l’itinerario perfetto.

Scegliere dove fare le vacanze o anche solo organizzare un itinerario con i fiocchi sembra complesso, ma non temere, perché la visita di questa città non solo raggiunge le aspettative, ma stravolgerà i tuoi piani in positivo. Consigli e trucchi per la meta europea più ambita del momento. Ecco quali chicche sfruttare e dove trovare oro e cioccolato a volontà!

Non solo una piazza d’oro e cioccolato a volontà, ma una meta che splende di luce propria. L’Europa ha tantissimo da offrire, specialmente in luoghi come la città in questione, perché ha di tutto. Non solo si possono ammirare dei pezzi di storia unici, ma anche fare esperienze ultra-moderne.

Prima attrazione? Ci sono delle statue sparse per la città che fanno letteralmente “pipì”, una di queste è famosa per aver spento un grosso incendio addirittura! È un putto molto dolce, ricreato nella statua di una fontana, Manneken Pis. A questo segue “Garderobe Manneken Pis”, un grosso museo in cui ammirare più di 1000 costumi.

Ma non finisce qui, perché si può scovare anche la casa più piccola battuta all’asta per quasi 5 milioni di euro! È larga 2,75 metri e lunga 1,75. Tra le stranezze, non si può non ammirare la versione femminile del Putto sopracitato, Jeanneke Pis! Ma è la piazza color oro a splendere in maniera unica a sera.

Visita questa città seguendo l’itinerario perfetto per le vacanze

La Piazza color oro si chiama Grand Palace e ospita i palazzi storici della città e il Municipio, uno spettacolo che illumina la notte. Ma non finiscono qui le sorprese, perché è proprio negli edifici che saltano fuori delle costruzioni colorate e uniche, ecco quali sono e dove trovarle.

La Concattedrale di San Michele brilla dei colori dell’arcobaleno grazie alle sue splendide vetrate, meno luminoso ma comunque iconico, il Quartiere Sablon con i suoi negozietti di nicchia e locali in cui rifocillarsi. Chez Leon è poi una delle tappe più ambite per mangiare i piatti tipici del luogo, ma anche il soggiorno è importante.

Motel One è un hotel a pochi passi dal centro, nonostante ciò non è caro, ed è ricco di comfort di ultima generazione. Sempre sul fronte modernità, visitare l’Atomium, sarà un’esperienza speciale. Simbolo della città, è una costruzione in acciaio che risale all’Expo del 1958, rappresenta infatti 9 atomi di una cella unitaria di un castello di ferro. All’interno si possono vedere delle mostre oppure mangiare con una splendida vista all’ultimo piano!

Il cibo è buonissimo, si trova di tutto, ma è il cioccolato ad essere grande protagonista. Sparse per la città si trovano delle cioccolaterie da sogno.

Come “ciliegina sulla torta” ci si può imbattere in costruzioni particolarissime, non è raro trovare una gigante “mela verde” sopra il tetto di un palazzo o poter toccare il braccio della Everad ‘T Serclaes, la statua porta fortuna che rassicura il ritorno proprio a… Bruxelles! Ci verresti a vedere tutte queste bellezze?