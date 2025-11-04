Scordatevi Disneyland: c’è un parco con alberi parlanti e bocche che inghiottono la spazzatura

Se pensate che Disneyland sia il parco avventure più spettacolare al mondo, allora dovete vedere quello che lo ha ispirato.

Cosa c’è di più magico del tornare bambini per un giorno e visitare un luogo che sembra uscito, più che da un sogno, da un incantesimo? Ci sono posti in grado di farci vivere queste emozioni, ma spesso vengono oscurati dai più recenti e famosi. E no, non abbiamo preso Disneyland a caso come esempio.

Sebbene sia spettacolare (e su questo non c’è alcun dubbio), esiste un luogo altrettanto magico, che ispirò proprio il parco avventura più famoso d’Europa – se non del mondo. Perché sì, Efteling ha ispirato Disneyland (e non il contrario, come molti pensano). Walt Disney visitò il parco nei primi anni ’50, quando era ancora in costruzione, e rimase colpito dall’atmosfera fiabesca e dall’approccio scenografico alle attrazioni.

All’epoca Efteling aveva già il Sprookjesbos, il bosco delle fiabe, con statue animate e narrazioni sonore – elementi che Disney poi portò su scala gigantesca in California con Disneyland, inaugurato nel 1955. E da ‘vecchio prototipo europeo’, oggi è uno dei parchi avventura più belli d’Europa.

Un regno dove gli alberi parlano (e i mostri mangiano la spazzatura)

Ci sono parchi che puntano a farci urlare, e altri che scelgono di farci sognare. Efteling appartiene alla seconda categoria, ma con quella genialità tutta olandese che sa mischiare poesia e ingegneria. Qui le fiabe non si leggono, si camminano: c’è il Bosco delle Fiabe, dove ogni angolo racconta una storia, dalle case di marzapane alle principesse addormentate sotto alberi che si muovono davvero.

Poi ci sono le attrazioni che ti fanno spalancare gli occhi come un bambino. Droomvlucht, il volo dei sogni, è un viaggio tra foreste di elfi e cieli pieni di lanterne. Senza omettere Symbolica, l’attrazione che ti fa entrare nel castello del re dei sogni con un percorso interattivo che cambia ogni volta. E se serve un po’ di adrenalina, Baron 1898 fa il suo lavoro: un salto nel vuoto da 37 metri con una scenografia che sembra un film di Tim Burton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Colzi |📍Firenze, Italia | ✈️ Consigli di Viaggio (@gabdetails)

E mentre passeggi, c’è sempre un mostro pronto a divorare la tua cartaccia con un teatrale ‘Papier hier!’. Ti guarda, si apre, inghiotte, e ti ritrovi a sorridere come se avessi appena fatto la cosa più divertente del mondo.

Per viverlo tutto serve almeno una giornata intera. I biglietti online partono da 46€, ma con l’app ufficiale si trovano spesso offerte. Da Amsterdam si arriva in poco più di un’ora, e dormire nei villaggi tematizzati di Efteling è un’esperienza a parte – con laghetti, cottage e pure letti a castello dentro torri fiabesche.