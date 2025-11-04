Intercity Kids, in Italia i viaggi in treno diventano un’occasione di gioco per i più piccoli – viagginews.com

Presto per i più piccoli viaggiare in treno non sarà solo un modo per spostarsi da un luogo a un altro, ma anche e soprattutto un’occasione di gioco, scoperta e apprendimento grazie al progetto Intercity Kids.

Per i più piccoli i viaggi lunghi rappresentano uno stress. Riuscire a tenerli fermi in macchina per ore può essere davvero complicato, al punto che durante il tragitto può essere utile (se non necessario) fare qualche tappa intermedia per permettere loro di sgranchirsi le gambe e dare sfogo alle loro inesauribili energie.

Complesso, ma meno lungo e travagliato, è sicuramente il viaggio in aereo, occasione in cui i piccoli possono sentirsi ancora più costretti – non c’è possibilità di sosta e gli spazi sono veramente risicati, ma durante la quale possono essere distratti dal panorama o da qualche lettura o gioco che gli permetta di passare il tempo.

Il treno rappresenta la via intermedia, poiché ci sono poche possibilità di fermarsi, ma c’è più spazio a disposizione e si possono effettuare lunghe passeggiate tra i vagoni come passatempo o strumento per dare libero sfogo alla loro immaginazione, inoltre l’osservazione del paesaggio attraverso i finestrini è sicuramente più appagante che sull’autostrada o dall’oblò di un aereo.

A partire dal 2026 ci pensa Ferrovie dello Stato a rendere ancora più divertente e coinvolgente i viaggi in treno per i più piccoli. Il prossimo anno verrà dato il via infatti al nuovo progetto Intercity Kids, un’iniziativa volta a rendere il viaggio in treno più sostenibile e attento alle esigenze delle nuove generazioni, in perfetta sintonia con le direttive europee green sui viaggi.

Intercity Kids, come il viaggio in treno si trasforma in un’occasione di gioco per i più piccoli

Non è certo una novità che i viaggi in treno rappresentino il modo più ecologico di spostarsi da una città all’altra. L’utilizzo delle reti elettriche abbatte l’immissione di CO2 nell’aria e rende gli spostamenti di questi mezzi di trasporto di massa meno inquinanti rispetto alle alternative. Le auto – per il momento per la maggior parte ancora a benzina – rappresentano un grande fonte di inquinamento e gli aerei – di gran lunga i mezzi più comodi e veloci per le lunghe tratte – sono probabilmente i mezzi più inquinanti che ci sono.

Al fine di migliorare la qualità dell’aria e di salvaguardare l’ambiente, una delle iniziative proposte dall’Unione Europea è quella di far tornare di moda i viaggi in treno. Qui in Italia ci si trova indietro rispetto al altri Paesi, soprattutto per via di una rete ferroviaria che non è all’altezza soprattutto al meridione.

Negli ultimi anni sono stati fatti ingenti investimenti per ampliare le linee ad alta velocità, così da ridurre il tempo di viaggio da una città all’altra e rendere meno probante lo spostamento in treno. Insieme a quest’opera di rinnovamento e miglioramento delle ferrovie, che sarebbe completa e funzionale per tutto il Paese qualora venisse effettivamente costruito il Ponte sullo Stretto, s’intreccia anche l’iniziativa Intercity Kids.

A partire dal 2026 ci saranno i nuovi Intercity 200, dei treni progettati affinché i più piccoli possano trovare all’interno un modo per passare il tempo giocando e imparando delle lezioni importanti sulla sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente. All’interno ci sarà infatti un vagone dedicato ai giochi, dove i piccoli possono trovare una cabina di comando in miniatura per giocare ai macchinisti, dove potranno dedicarsi ad un mini gioco che insegna il valore del riciclo e dove potranno anche godere del panorama seduti su comodi pouf colorati.