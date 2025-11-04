Google Maps cambia volto: adesso sarà più semplice orientarsi in viaggio – viagginews.com

Google Maps diventerà uno strumento ancora più utile grazie alla nuova modalità che modifica l’interfaccia utente e rende la navigazione sull’applicazione ancora più semplice e immediata.

Da quando Google ha introdotto Maps all’interno dei sistemi Android il nostro modo di viaggiare e orientarci all’interno della nostra città è radicalmente cambiato. Fino all’introduzione del navigatore sugli smartphone, infatti, tutti noi tendevamo ad orientarci per le vie cittadine memorizzando i punti di riferimento come piazze, chiese, locali e palazzi peculiari, ma adesso ci basta mettere il nome della via o del posto che vogliamo raggiungere per essere guidati passo passo.

Se nella propria città di residenza questa funzione può essere utile solo di rado – a meno che non si faccia un lavoro di consegna che porta a scoprire ogni anfratto cittadino – quando si è in viaggio la possibilità di orientarsi in maniera semplice per strade mai viste prima come se si fosse residenti del luogo è un vantaggio non indifferente.

Addio dunque alle guide, alle complicate mappe su cui segnare con la penna i luoghi d’interesse per aver modo di orientarsi in territorio sconosciuto. Ovviamente tutto questo si somma alla funzione principale del navigatore made in Google, ovvero quella di indicarci la strada necessaria a raggiungere un luogo distante con l’auto o il motorino.

Orientarsi al di fuori del tessuto urbano è ancora più complicato quando non si conoscono le zone che si sta visitando ed il rischio di perdersi o di arrivare con forte ritardo è indubbiamente molto elevato. Utilizzare Maps, però, è dispendioso per la batteria del nostro telefono e durante un viaggio lungo potrebbe capitare di essere costretti a farne a meno. Google però ha pensato anche a questo e presto ci permetterà di utilizzare Maps con uno scarso consumo di energia.

Come cambia Maps con la funzione “risparmio energetico”

La versione standard di Maps permette non solo di avere a disposizione le indicazioni su quale strada prendere, ma anche di vedere in tempo reale tutto il resto della mappa della zona e insieme a questa anche i luoghi ed i punti d’interesse. Si tratta di una funzione utile per sapere quando può essere opportuno fermarsi a fare una passeggiata o a provare qualcosa di tipico, nonché a fruire di servizi indispensabili come i rifornimenti.

Tutta questa completezza però ha un costo energetico notevole, il che rende problematico l’utilizzo dell’applicazione quando i livelli di batteria del telefono sono al limite. In una prossima versione questo non sarà più un problema. Gli esperti di Android Authority hanno infatti rintracciato nella versione beta 25.44.03.824313610 una modalità a risparmio energetico di Maps.

Nell’articolo in cui anticipano questa evoluzione, viene spiegato anche il funzionamento. In pratica quando si sta guidando basta premere il tasto d’accensione per fare entrare Maps in modalità risparmio. A quel punto visualizzeremo una mappa in bianco e nero nella quale saranno evidenti solamente le direzioni che bisogna prendere, il che è un vantaggio per tutti coloro che faticano a interpretare una mappa.