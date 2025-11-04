Discover Eu, ovvero come viaggiare in treno gratis in Europa: non è uno scherzo, chi può partire – viagginews.com

Si chiama DiscoverEu ed ogni anno permette ai giovani di tutta Europa di viaggiare gratuitamente sulle rotaie. Ecco tutti i dettagli e come partecipare.

Era nata come un’iniziativa pilota nel 2018 e oggi è entrata ufficialmente a fare parte del programma Erasmus+. Parliamo del progetto della Commissione europea denominato DiscoverEu.

Lo scopo è dare ai giovani di tutta Europa la possibilità di scoprire il proprio continente attraverso viaggi in treno completamente gratis. In questo modo la Commissione europea vuole promuovere il senso di appartenenza all’Ue, la conoscenza della miriade di culture che la compongono, la mobilità dei giovani. DiscoverEu è un pass ferroviario europeo. È finanziato con le casse di Bruxelles ed ogni anno dà a migliaia di diciottenni la possibilità di viaggiare a costo zero.

La misura è di diretta competenza della Commissione, ed è gestita dalla Direzione generale per l’Istruzione, la Gioventù, lo Sport e la Cultura (Dg Eac), con il supporto dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (Eacea) e la collaborazione delle Agenzie nazionali Erasmus+. Sono previsti ben due bandi all’anno, uno in autunno e uno in primavera. I ragazzi che compiono 18 anni hanno la possibilità di candidarsi sulla piattaforma ufficiale youth.europa.eu/discovereu.

DiscoverEu, viaggi in treno: al via la nuova call 2025

È stato appena pubblicata la call concernente l’autunno 2025. Ad essa possono prendere parte i nati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2007. Tre i requisiti fondamentali: è necessario rispondere ad un breve quiz sulla conoscenza dell’Europa in fase di iscrizione; si può presentare anche una candidatura di gruppo, fino a 5 persone, oltre che individuale; bisogna avere la cittadinanza, o la residenza legale, in uno dei Paesi dell’Unione.

È possibile presentare domanda anche se si risiede in Paesi associati al programma Erasmus+: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia. Chi verrà selezionato riceverà un Travel pass ferroviario gratuito. Il pass è gestito dalla rete europea dei treni, Interrail. Con il biglietto si potrà viaggiare gratis per 30 giorni, e muoversi senza limitazioni tra marzo 2026 e maggio 2027.

Sarà possibile elaborare il proprio itinerario in completa autonomia. I viaggiatori potranno scegliere un massimo di 7 Paesi europei da visitare. La Commissione europea coprirà le spese di viaggio in termini di biglietti ferroviari, ed anche alcuni spostamenti complementari qualora il treno non fosse disponibile, come nel caso delle isole.

Come già accennato, DiscoverEu fa parte del programma Erasmus+, ed attinge dai 26 miliardi di euro che l’Europa ha stanziato per l’iniziativa tra il 2021 ed il 2027. Ogni anno, in media, sono consegnati tra i 35mila ed i 50mila Travel pass ferroviari per i ragazzi di tutta Europa. Le candidature aperte resteranno aperte fino al 13 novembre 2025. Entro gennaio 2026 ci sarà la comunicazione dei beneficiari.