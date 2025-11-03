Ma quali patate, questo prodotto di Madre Natura è migliore: economico e non fa ingrassare, guarda che ricetta!

La natura ha tantissimi regali da offrire, ma bisogna saperli impiegare: questo prodotto economico e che non fa ingrassare, è davvero la svolta in autunno.

Le patate sono un alimento amatissimo dalle persone, anche gli sportivi le apprezzano, poiché sono fonte di zuccheri e carboidrati sani, e permettono di costruire i muscoli, sostituendo a volte il pane. La verità più sconvolgente è che però esiste un altro amico “tubero” che non solo costa di meno, ma fa ingrassare molto meno, anzi… è dietetico! E il gusto? Sopraffino!

Costa poco, fa ingrassare meno delle patate, e non sembra essere malaccio di “gusto”, allora di quale tubero si tratta? Innanzitutto è bene sapere che questo prodotto di Madre Natura è davvero un portento sotto molteplici punti di vista, l’unica pecca ricade nella sua gestione.

Non è complessa, ma per chi è abituato a “pelare le patate”, tagliare con questa tecnica il tubero, potrebbe risultare artificioso la prima volta. Basta fare le mosse giuste, e anche questo alimento rientrerà tra i preferiti. Da impiegare per contorni ma anche come portata principale, ecco come si tratta il tubero più economico di sempre.

Questo prodotto è economico e non fa ingrassare, ecco la bontà!

Evidenziato che i suoi infiniti pregi meritano le prime fatiche nell’imparare la tecnica, si presenta un prodotto che sta bene ovunque. Con secondi di carne e pesce, in insalate, e nelle zuppe e minestre di stagione. Una volta utilizzato, non se ne potrà più fare a meno!

A vederlo sembra una patata ma con delle strane radici, sono quelle la più grande pecca. Per preparare questo tubero è necessario prima lavarlo, poi con un coltello abbastanza affilato bisogna tagliare la parte delle radici in cui spesso si annida un po’ di terra.

Con un coltellino più piccolo si taglia la buccia che assomiglia a quella di una patata, ma che è più dura, per questo non può bastare l’impiego di un pelapatate. Una volta pulito per bene, lo si risciacqua sotto l’acqua, e lo si asciuga, per poi tagliarlo a proprio piacimento. Sicuramente a cubetti, è la modalità migliore per averne una cottura più rapida.

Un kg di prodotto costa solo 2,40 euro circa, cambia da zona a zona e sicuramente nelle varie stagioni, ma è indubbio che sia più economico delle patate. I cubetti vanno bolliti in acqua salata, ci vogliono circa 5 minuti, e a parte in padella si fa scaldare un po’ d’olio con aglio e rosmarino. Passato il tempo necessario, si versano i cubetti scolati, li si rosola, si preleva l’aglio, e il contorno è pronto.

Questa tecnica la si può replicare anche al forno e in friggitrice ad aria, bastano 10 minuti a 180-200° dopo aver lessato il prodotto. Ma se lo si vuole impiegare come base per una vellutata, o una zuppa, si tratta proprio come le patate, ma con un tempo inferiore.

Di che si sta parlando? Avete mai sentito parlare del sedano rapa? È lui il protagonista di una stagione culinaria fenomenale!