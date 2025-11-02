Questi biscotti al cioccolato li preparo sempre ai miei figli per la merenda: risparmio e so con cosa sono fatti – viagginews.com

Che si tratti della colazione o della merenda, questi biscotti faranno felice te e i tuoi bambini: ecco perché e come prepararli.

A colazione non possono mancare latte e biscotti e che soddisfazione preparare dei frollini al cioccolato in casa, senza dover acquistare quelli del supermercato ricchi di zuccheri e chissà quanti e quali altri ingredienti di dubbia qualità. Ma anche a merenda, da intingere nella cioccolata calda o nel tè, questi biscotti faranno felici i tuoi bambini.

Potranno anche portarli a scuola per la ricreazione e il bello è che pur essendo al cioccolato sono genuini e sani. E poi, non dimentichiamoci che puoi anche prepararli con loro, si divertiranno un mondo! Quindi, reperite gli ingredienti, allacciate i grembiuli e mettetevi all’opera.

Come preparare i biscotti al cioccolato per i tuoi bambini

Di biscotti al cioccolato ce ne sono diversi ma questi sono semplicissimi e veloci da preparare: buoni per la colazione oppure da accompagnare ad un succo di frutta o ad una spremuta a merenda.

Gli ingredienti per i biscotti al cioccolato sono:

260 g di farina 00

60 g di cacao amaro

260 g di zucchero di canna integrale

230 g di cioccolato fondente

1 bustina di lievito in polvere per dolci

95 g di olio di semi

160 ml di latte parzialmente scremato

Il procedimento è molto semplice:

Sciogli 190 g di cioccolato fondente al microonde o a bagnomaria e lascia raffreddare Versa la farina e il cacao amaro setacciati in una ciotola con lo zucchero di canna e il lievito in polvere per dolci Unisci anche l’olio di semi e un po’ di latte e impasta per bene ed aggiungi il cioccolato fondente raffreddato Quando l’impasto è pronto, incorpora le scaglie di cioccolato fondente e lavora con le mani l’impasto Rivesti con la carta forno una teglia e realizza i biscotti staccando dei pezzi dall’impasto Appiattisci un po’ e distanziali in teglia Lasciali cuocere in forno caldo a 180°C per circa 20 minuti e spegni a cottura terminata Lascia raffreddare i biscotti e servili

I biscotti saranno fragranti e croccanti ma morbidi all’interno, quasi dei cookies americani. Perfetti anche da mangiare così, non solo da inzuppare! Se dovessero avanzare, conservali in una scatola di latta o in un contenitore a chiusura ermetica per un paio di giorni.