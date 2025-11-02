Buonissime le castagne ma che fatica sbucciarle: così saranno pulite e non butterai via nulla – viagginews.com

Non farai più fatica a sbucciare le castagne e non butterai più metà del frutto: ecco come fare.

Le castagne sono il frutto dell’autunno, così gustose e ottime in qualsiasi modo le si prepari: arrostite, lesse, in padella, al forno o addirittura al microonde. Sono un alimento calorico ma non troppo e come tutta la frutta secca fanno bene ma vanno mangiate con moderazione.

L’unico intoppo è che può risultare difficoltoso sbucciarle: molte persone evitano di mangiarle proprio per questo motivo, anche perché va a finire che buttano via metà frutto. Ma per fortuna c’è un metodo davvero semplice per poterle sbucciare facilmente.

Come sbucciare le castagne?

Per sbucciare le castagne alla perfezione rimuovendo tutta la pellicina pelosa, ci sono delle piccole accortezze da adottare:

Incidi le castagne nella parte concava ma affonda con il coltello. Usa un tagliere per lavorare meglio Metti le castagne in ammollo in acqua bollente per 5 minuti o mezz’ora in acqua fredda Scolale e asciugale e procedi alla cottura

La cottura si può fare in forno o nella friggitrice ad aria oppure nella padella con i fori. In ogni caso, quando saranno cotte la polpa sarà giallo oro. Dovrai avvolgerle ancora calde in un panno e tenerle chiuse affinché il vapore faccia il suo effetto. Con il palmo della mano, schiacciale, e vedrai che si peleranno tutte. Per quanto riguarda la cottura in microonde, incidile un po’ alla volta e cuocile: ti accorgerai che sono pronte quando la polpa diventerà giallo ocra.

Sbucciale subito perché sarà facilissimo procedere. Un altro metodo di cottura è quello nel sale. Quindi, su una padella metti uno strato di sale, disponi le castagne intaccate e coprile con un coperchio. Falle cuocere a fuoco medio per una 20 minuti, rigirandole di tanto in tanto fino a fine cottura. E poi avvolgile in un canovaccio da cucina per 10 minuti e schiacciale. Infine, non dimentichiamoci la cottura in acqua bollette: queste sono le castagne lesse.

Dovranno cuocere per circa 40 minuti ma il risultato saranno delle castagne morbide e succose. Ecco che avrai delle castagne buonissime da mangiare senza aver fatto la fatica di sbucciarle: questo trucco è furbissimo e ti permetterà di avere dei frutti senza quella fastidiosa pellicina pelosa o senza che resti attaccata della buccia. Non ti resta che scegliere come vuoi cuocerle!