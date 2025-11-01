Paesaggi fiabeschi immersi nella natura rendono questa città italiana la meta ideale per l’autunno – viagginews.com

I viaggi autunnali sono più quieti e rilassanti che quelli di altri periodi dell’anno, volti all’esplorazione della natura e alla degustazione di bevande e cibi tipici della stagione: in Italia c’è una meta perfetta per poter godere di tutto questo, sentendosi all’interno di un contesto fiabesco.

Quando si parte lo si fa con intenti variegati, c’è chi va alla ricerca del divertimento – motivo per cui predilige il periodo estivo in cui le località balneari, cittadine e marittime si riempiono di persone provenienti da ogni parte del mondo – c’è chi lo fa per ama lo sport, dunque in inverno predilige le settimane bianche e d’estate le località in cui è possibile fare sport acquatici o estremi (parapendio, bungie-jumping e così via), c’è chi parte per arricchimento culturale e visita le città d’arte, chi ancora per trovare relax.

Se è vero che una vacanza rilassante la si può organizzare in qualsiasi periodo dell’anno, è altrettanto vero che questo è il periodo ideale. Non solo le condizioni climatiche rendono meno frequenti i viaggi, dunque c’è meno gente che si sposta e meno calca nelle mete più ambite, ma proprio il cambiamento climatico comporta una serie di modifiche al paesaggio che lo rendono più suggestivo.

I boschi perdono il caratteristico colore verde che domina l’estate, ed i colori accesi e vividi delle fioriture primaverili fanno spazio ai colori più scuri delle foglie che passano dal giallo al rosso, fino ad arrivare al marrone. Si tratta del fenomeno conosciuto come foliage, che rende variegato e variopinto il paesaggio naturale, dando uno spettacolo che in altri periodi dell’anno è impossibile ammirare.

In Italia sono tante le città e le zone adatte ai viaggi in questo periodo, ma ce n’è una in particolare che in questo periodo è adatta agli amanti della natura, della cultura, del buon cibo e persino della musica. Si trova al Nord estremo del nostro Paese ed è solitamente considerata una meta ideale per gli amanti della montagna in estate e in inverno.

Brunico, la città perfetta per godere dei frutti dell’autunno in vacanza

Come suggerito dal titolo stiamo parlando di Brunico, città di origine medievale che fa parte dell’Alto Adige. La posizione a valle tra varie catene montuose la rende un luogo di soggiorno perfetto sia per chi ama le escursioni estive sia per chi invece ama gli sport invernali. In quei periodi però c’è tantissimo turismo e si rischia di non godere a pieno delle meraviglie paesaggistiche che offre.

In autunno si abbassano i prezzi, c’è meno confusione e si può ammirare con tranquillità la magnificenza del foliage dei boschi circostanti. Si può scalare Plan de Corones ed immergersi nei boschi di faggi e larici per poi arrivare in cima e visitare i musei Messner Mountain Museum (MMM), e il LUMEN (quest’ultimo dedicato alla fotografia di montagna), oppure visitare il parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.

In alternativa si possono andare a visitare le Piramidi di terra di Perca, formazione naturale a pochi chilometri da Brunico, o ancora ammirare il centro storico medievale perfettamente conservato su cui spicca come in antichità il Castello, al cui interno è possibile visitare il Museo Ripa, dedicato alla storia e ai costumi dei popoli di montagna.

Infine si può decidere di prendere la funivia per raggiungere nuovamente Plan de Corones e percorrere Via Artis, un percorso ad anello di 6 Km in cui è possibile ammirare le installazioni artistiche create da scultori locali e pensate per dialogare con la natura che le circonda.