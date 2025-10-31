Capodanno, siamo pronti: le mete ancora accessibili da prenotare prima di metà novembre – viagginews.com

Per un Capodanno con i fiocchi, a volte basta scegliere il posto giusto, quello ancora libero, che non ti chiede di ipotecare lo stipendio di dicembre.

Ogni anno la stessa storia: si pensa di avere tempo, poi a metà novembre le tariffe schizzano e resta solo qualche camera vista parcheggio. Ma non è ancora troppo tardi. Ci sono destinazioni che resistono all’assalto dei prezzi e conservano quell’equilibrio perfetto tra atmosfera, accessibilità e voglia di partire. Basta sapere dove cercare.

Dalle capitali europee che non deludono mai – Budapest, Cracovia, Lisbona – ai luoghi italiani che in inverno tirano fuori la loro parte più autentica, il momento di prenotare è adesso. Voli low cost ancora sotto i 100€, hotel che non hanno ancora raddoppiato le tariffe, e tanta voglia di un brindisi senza stress.

Insomma, che si tratti di un viaggio breve o di una fuga più lunga, novembre è l’ultimo mese utile per trasformare un ‘vediamo’ in un ‘partiamo’. E fin qui ci siamo: ma quali mete tenere d’occhio?

Capodanno 2026: le migliori mete ancora accessibili (ma non per molto)

Per molti sembra ancora presto per pensarci, ma basta dare un’occhiata su Booking per capire che le strutture sono già quasi tutte piene. E quelle rimaste hanno prezzi ritoccati, a volte ingiustificati. Insomma, più che presto è già tardi. Ma c’è ancora una speranza – anzi, più di una.

Il picco delle prenotazioni arriva verso la seconda settimana di novembre: dopo quella data non solo diventa complicato trovare tariffe ragionevoli, ma anche solo un posto libero dove dormire. Così, oltre a dare qualche spunto a chi ancora non ha deciso nulla, abbiamo fatto una piccola ricerca per scovare le mete ancora accessibili. E sì, esistono davvero.

Con qualche ricerchina tra voli e alloggi abbiamo trovato soluzioni che restano sotto la soglia psicologica dei 300€, ma con tutto quello che serve per chiudere l’anno in bellezza.

Otranto (Puglia) – Hotel e B&B centrali ancora tra 80 e 100€ a notte, e si raggiunge in auto o treno. Un Capodanno di mare, ma senza folla.

(Puglia) – Hotel e B&B centrali ancora tra 80 e 100€ a notte, e si raggiunge in auto o treno. Un Capodanno di mare, ma senza folla. Cracovia (Polonia) – Volo A/R tra 70 e 120€, hotel sui 60–90€, festa gratuita in piazza e atmosfera autentica.

(Polonia) – Volo A/R tra 70 e 120€, hotel sui 60–90€, festa gratuita in piazza e atmosfera autentica. Budapest (Ungheria) – Prezzi simili, più eventi: terme, concerti e brindisi sul Danubio.

(Ungheria) – Prezzi simili, più eventi: terme, concerti e brindisi sul Danubio. Lisbona (Portogallo) – Ancora sotto i 350€ con volo e alloggio, ma conviene muoversi subito.

(Portogallo) – Ancora sotto i 350€ con volo e alloggio, ma conviene muoversi subito. Lubiana (Slovenia) – Si arriva anche in auto, camere tra 60 e 80€, eventi in centro e atmosfera raccolta.

Se si vuole davvero risparmiare, la mossa più furba è cercare nelle ore giuste. Le tariffe su Booking e sui voli e sui comparatori tendono a cambiare più volte al giorno, e spesso calano tra le 22 e le 7 del mattino, quando c’è meno traffico online.

Altro consiglio tattico: provare una notte in più o in meno rispetto al classico pacchetto 30 dicembre–1° gennaio. A volte spostare il check-in al 29 o al 31 mattina fa risparmiare più di qualsiasi codice sconto.