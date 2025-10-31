Basta sprechi in casa: prepara questa torta salata svuota frigo, buonissima e che ti fa risparmiare – viagginews.com

Una torta salata svuota frigo, perfetta per non buttare via niente e preparare qualcosa di gustoso, anche quando hai poche idee e poco tempo.

La torta salata è una ricetta molto semplice da realizzare ma soprattutto sempre vincente: infatti, qualsiasi sia il ripieno, sarà sempre buonissima. Ed ecco che quando hai delle uova in scadenza, del formaggio che sta per ammuffire, degli affettati che stanno per andare a male e così via, per evitare gli sprechi è la ricetta perfetta.

Vuoi un esempio di torta salata da preparare con gli ingredienti più tipici che abbiamo in frigo (e che ci dimentichiamo di avere in frigo)? Ecco allora la ricetta perfetta di un piatto che sarà pronto in poco tempo e che svolterà il tuo pasto.

La ricetta della torta salata svuota frigo pronta in pochi minuti

Non c’è limite alla fantasia quando si tratta di torte salate: per esempio puoi farcirle con ricotta e spinaci oppure con ciò che c’è di avanzato nel frigo o della sera prima. Infatti, per poter preparare la torta salata ci serve solo necessariamente un rotolo di pasta briseè o di pasta sfoglia che in realtà non manca mai nel nostro frigo.

Una pasta che in cottura diventerà bella dorata e croccante e che puoi farcire con questi ingredienti:

300 g di spinaci

3 uova

400 g di ricotta

100 g di mozzarella o scamorza

50 ml di latte

sale q.b.

pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

prezzemolo fresco q.b.

La preparazione è davvero veloce:

Stufa gli spinaci con del sale e dell’olio e saltali per qualche minuto fino a quando non diventeranno morbidi Sbatti le uova con il latte a temperatura ambiente, aggiungi il prezzemolo tritato e metti da parte Lavora la ricotta in un recipiente con sale e pepe per renderla cremosa Taglia a pezzetti la mozzarella e metti da parte insieme agli altri ingredienti Stendi la pasta briseè foderando uno stampo e ricoprendo anche i bordi Trita gli spinaci ed aggiungili alla ricotta. Poi, mescola ed unisci le uova e la mozzarella e amalgama tutto in modo uniforme Versa il composto nella pasta briseè, trasferisci in forno e cuoci a 180 gradi in modalità ventilata per circa mezz’ora Quando sarà ben dorata in superficie, spegni e fai intiepidire prima di tagliarla a pezzi e servirla.

Ecco che con pochi ingredienti di quelli che abbiamo in frigo, possiamo preparare una torta salata davvero gustosa e saziante.