Previsioni meteo, per Halloween si prepara un clima spettrale – viagginews.com

La notte di Halloween 2025 potrebbe essere accompagnata da un clima che ben si adatta alla tipologia di festa e che potrebbe rendere più “coinvolgente” anche una serata cinema a casa.

Dopo una fase di stabilità duratura sperimentata a metà mese, negli ultimi giorni l’Italia è stata colpita da diverse perturbazioni che si sono tradotte in temporali e maltempo diffuso soprattutto al Nord e al Centro Italia. Il Sud è stato in qualche modo protetto dal maltempo grazie ad una risalita anticiclonica che ha creato una parentesi estiva all’interno dell’autunno.

Nei prossimi giorni però questo scudo pressorio innalzato dall’anticiclone potrebbe non bastare a proteggere le regioni meridionali dall’arrivo dell’ennesima perturbazione di questi giorni. Un grosso fronte temporalesco infatti si trova attualmente sulla Gran Bretagna e le previsioni suggeriscono che possa scendere sull’Italia proprio tra la notte del 30 (cioè tra qualche ora) e la giornata del 31 (ovvero poche ore prima della “notte degli spettri”).

La presenza del ciclone a ridosso dei nostri confini richiama in alto le correnti calde che si trovano adesso sul Mediterraneo e questo porta ad un inevitabile scontro tra correnti fredde e calde che si traduce in intense fasi di pioggia. Insomma nelle prossime ore si prevede l’arrivo di ulteriore pioggia a bagnare il nostro suolo ed è possibile che l’ondata di maltempo in alcune zone possa essere anche molto intensa.

Il ciclone di Halloween contribuirà a rendere la notte ancora più spettrale: ecco le zone più colpite dal maltempo

Già nelle prossime ore avvertiremo le conseguenze della discesa del fronte ciclonico. Le piogge più intense saranno in mattinata su Toscana, Liguria di Levante e Lazio, ma nel corso del pomeriggio il maltempo si sposterà con forza anche a Sud colpendo in particolar modo Campania, Calabria e Sicilia.

Nella giornata di venerdì ci sarà ancora spazio per le piogge che saranno concentrate questa volta soprattutto sulla Sicilia e sulla fascia tirrenica dell’Italia. Nelle ore serali ci sarà spazio per una timida rimonta anticiclonica che dovrebbe consentire il ritorno della stabilità in alcune delle zone colpite dal maltempo.

Questa riduzione del maltempo farà preludio ad un weekend di Ognissanti che sarà baciato dal sole in molte zone d’Italia. Tuttavia si tratterà solo di una parentesi, visto che già a partire dalle prime ore di domenica 2 novembre è previsto l’arrivo di una nuova perturbazioni in grado di riportare il maltempo su molte regioni italiane.