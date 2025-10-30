Novembre è il mese perfetto per queste mete: adatte sia se ami il caldo e sia se vuoi goderti l’autunno

Non tutti lo sanno, ma Novembre è il mese più adatto per visitare alcune mete indimenticabili e per vivere esperienze davvero autentiche

Chi ha deciso che il periodo migliore per partire è l’estate? Solitamente, le persone decidono di prendere le ferie quando lo fanno tutti gli altri senza rendersi conto che esistono momenti più adatti per viaggiare. E ce n’è per tutti i gusti: sia per gli amanti del caldo sia per chi ha voglia di godersi l’autunno. Se hai ancora qualche giorno di ferie da sfruttare, non aspettare il ponte dell’Immacolata o Natale, approfittane subito.

Novembre è il mese perfetto per visitare nel modo più autentico migliaia di luoghi incredibili a prezzi molto convenienti. Abbiamo selezionato per te le migliori destinazioni che possono essere visitate in questo periodo e che durante l’estate sono inaccessibili. Ecco quindi la guida completa con le mete più incredibili da raggiungere.

Di seguito ti mostreremo posti che hai sempre sognato, ma che adesso sono finalmente alla portata di tutti. Approfitta di Novembre per vedere il volto più autentico di questi luoghi, ora che sono ben lontani dai clamori estivi e dal sovraffollamento.

Se parti per questi posti viaggi praticamente gratis: ecco dove

A novembre puoi ancora decidere di godere di temperature miti, se ami il caldo: dimentica l’afa asfissiante di agosto e le spiagge piene di persone, è il momento di ammirare la vera magia di questi luoghi. La prima meta che abbiamo selezionato per te è infatti l’Andalusia. Quello che sta arrivando è il mese più adatto per godere di questo paradiso immergendoti nella sua storia e nella sua cultura vivendoli con lentezza e autenticità.

Niente affanno e lunghe file per il caldo tropicale che caratterizza città come Siviglia o Cadice, è il momento perfetto per farsi incantare da questi luoghi meravigliosi. Tra trekking, piscine naturali scavate nella roccia, attività culturali e ricreative in kayak o a piedi godendo dell’architettura araba e barocca dell’Andalusia, senza rinunciare a tour gastronomici di altissimo livello.

Se hai invece voglia di un viaggio prettamente culturale, Atene è la città che fa al caso tuo. A novembre è ancora possibile girare per le rovine dell’Acropoli a maniche corte godendo dei pomeriggi assolati nella culla della civiltà Occidentale. Potrai perderti tra le stradine acciottolate e le buganvillee che cadono dai giardini segreti, respirando la Grecia più vera, antica e moderna.

Se sono le atmosfere autunnali o le aurore boreali che stai cercando, allora è il momento ideale per partire per il nord Europa. Se ami il foliage, non potrai non apprezzare la natura scozzese e i viali alberati di Edimburgo. Mentre se desideri andare a caccia di aurore, novembre è il mese perfetto: visita l’Islanda in questo periodo, non te ne pentirai, tante incredibili meraviglie ti attendono.