Vuoi provare la colazione salata? Questa all’americana ti farà cominciare la giornata con il piede giusto – viagginews.com

Hai la curiosità di provare la colazione salata ma non sai da dove cominciare? Questa all’americana ti conquisterà!

Siamo italiani, ovviamente non riusciamo a rinunciare alla nostra colazione dolce con caffè, cappuccino o latte, e biscotti o croissant oppure pezzi di torta fatta in casa. Ma c’è anche chi, prima o poi, cede al richiamo della colazione salata.

Sarà che nei film e nelle serie TV ci viene sempre un po’ l’acquolina in bocca quando i protagonisti divorano il loro bacon abbrustolito con le uova o qualche altra bontà, tanto che sembra più un pranzo che una colazione! Ecco allora una proposta di colazione salata all’americana che ti conquisterà.

La ricetta della colazione salata all’americana: prova questo

Se vuoi cominciare la giornata con il piede giusto, saziandoti ma senza appesantirti, devi provare questi pancarrè davvero particolari ma molto semplici da preparare. Se non vuoi la solita frittata o omelette con le uova, ecco allora che puoi unirle ai pancarrè in modo davvero creativo e divertente.

Per preparare questa ricetta ti occorreranno:

8 pancarrè

8 uova

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

La preparazione è davvero semplice e veloce:

Ungi una padella antiaderente con dell’olio Prendi le fette di pancarrè e tagliale al centro usando un bicchiere non troppo grande in modo da formare un buco Fai arrostire le fette di pancarrè in padella su entrambi i lati Al centro del buco, rompi le uova e lascia cuocere ma senza far compattare troppo il tuorlo Quando sarà cotto da un lato, usando una spatola, capovolgi le fette di pancarrè con il cuore d’uovo e cuocile anche dall’altra parte Aggiungi sale e pepe a piacere oppure delle spezie come origano e paprika dolce Termina la cottura anche degli altri pancarrè Non buttare via i cerchi di pancarrè ma abbrustoliscili e usali per raccogliere il tuorlo d’uovo fondente che si sarà creato.

Ecco pronti dei toast croccanti fuori e morbidi dentro grazie all’uovo che non sarà completamente cotto ma appunto si scioglierà e sarà davvero gustoso da mangiare facendo la scarpetta con i cerchi di pancarrè leggermente abbrustoliti. Puoi anche completare la colazione salata all’americana abbrustolendo delle fette di bacon. Sicuramente una colazione insolita ma saziante e gustosa oltre che bella da vedere! Immancabile a questo punto accompagnare il tutto con del succo d’arancia!