La magia del Natale in stile austriaco: la città vicino a noi che batte pure Colmar – viagginews.com

Se si vuole vivere la vera magia del Natale, questa città austriaca è il connubio perfetto tra pace e festa: tra le più amate d’Europa.

L’estate è ormai archiviata, l’autunno inoltrato, ma la voglia di viaggi – quella – non sembra avere stagione. Se prima i Caraibi erano il sogno più ambito, ora a echeggiare nella mente di molti sono le feste natalizie. Quelle fatte di luci, neve e quell’odore inconfondibile di cannella.

Ma il Natale, per quanto universale, non è tutto uguale. Ci sono città che, grazie alla loro bellezza culturale, riescono a trasmettere quel senso di magia in modo del tutto naturale. Basti pensare a Colmar, a città francese che si accende (letteralmente) a ridosso di Natale. E se parliamo di esempi, come non citare l’Austria?

A due passi dall’Italia, questo Paese conserva una magia nordica particolare, complice lo stile delle sue città e la capacità di chi ci vive di scaldare anche l’inverno più freddo. Chi c’è stato lo sa, ma per chi sogna di assaporarla, le feste natalizie sono il momento perfetto. Non a caso, oggi vi portiamo in una località che ci ha colpito particolarmente – e che, siamo certi, rivisiteremo proprio sotto Natale.

Seefeld in Tirol, dove il Natale profuma di legno e gulasch

Arrivare a Seefeld è già parte della magia. Si trova a poco più di due ore dal confine italiano, in quel pezzo di Tirolo tra Innsbruck e il confine bavarese. Si può raggiungere facilmente in auto passando dal Brennero, oppure in treno, con la ferrovia panoramica che si arrampica tra le montagne: una di quelle tratte dove ogni curva meriterebbe una foto.

Una volta arrivati, la sensazione è quella di entrare in un villaggio fuori dal comune. Le stradine pedonali, le casette in legno, i tetti imbiancati e il profumo di zucchero e cannella che arriva dai chioschi rendono impossibile non sentirsi dentro un film di Natale. Il mercatino, uno dei più suggestivi del Tirolo, riempie il centro di musica, luci e bancarelle che vendono di tutto: dalle decorazioni fatte a mano ai dolci locali, fino alle zuppe servite in ciotole di pane fumante.

Chi ama le attività all’aperto qui trova un paradiso tranquillo: piste da sci di fondo che si snodano tra i boschi, passeggiate con le slitte trainate dai cavalli, sentieri illuminati la sera per chi preferisce camminare nella neve con un bicchiere caldo in mano. E poi c’è il lato più rilassante, quello delle stube e dei rifugi dove fermarsi a mangiare qualcosa di tipico.

Tra un piatto di canederli allo speck, un gulasch caldo e una fetta di strudel fumante, Seefeld è quel luogo che ti fa scoprire il Natale nella sua versione più autentica. Non quella dei centri commerciali o delle luci eccessive, s’intende, ma quella fatta di silenzi, campanelle e persone che, semplicemente, sanno ancora godersi l’inverno perché è di casa.