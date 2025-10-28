Meteo Ponte Ognissanti rovinato: in arrivo una raffica di perturbazioni

Le previsioni meteo riguardanti i prossimo fine settimana, occasione in cui si celebrerà la festività di Ognissanti e si potrebbe approfittare del ponte per una vacanza, indicano l’inizio di un’intensa fase perturbata sull’Italia.

Ci avviciniamo alla prima delle festività di fine anno, la prima occasione per prendere una pausa dal lavoro e dallo studio senza necessità di sacrificare ferie, lezioni o giorni di scuola. Il giorno di Ognisanti quest’anno cade di sabato, il che ci offre la possibilità di vivere un weekend in compagnia di chi vogliamo qualora non volessimo dedicare la giornata festiva alla sua funzione religiosa.

Ovviamente affinché questo progetto di gita fuori porta o weekend vacanziero vadano in porto è necessario che ci assista anche il clima. Il meteo infatti può fare un’enorme differenza tra una vacanza piacevole e un’esperienza da dimenticare. Conoscere le condizioni meteorologiche della zona che s’intende visitare è dunque fondamentale per la pianificazione della pausa.

Da questo punto di vista le prime info che giungono dai centri meteorologici non sono prettamente positive. Ci troviamo in questi giorni al centro di una situazione ambivalente che vede il Nord ed il Centro sotto l’effetto di perturbazioni di origine artica o atlantica ed il Sud invece che sta vivendo un’estate posticipata con temperature fino ai 30°C.

Tale tendenza sembra destinata a replicarsi anche per il weekend prossimo, dunque anche durante la festività. Chiunque pensasse di fare una vacanza autunnale dovrebbe dunque preferire dirigersi verso il Sud Italia e le Isole Maggiori, zone del nostro Paese che in questo momento sono protette dalla risalita di correnti calde dall’Africa.

Che tempo farà per il Ponte di Ognissanti

Sebbene i modelli matematici suggeriscano che l’inizio di Novembre sarà interessato dall’arrivo di diverse perturbazioni atlantiche in rapida successione e che quindi ci sarà un surplus di precipitazioni con specifica prevalenza sul Nord e Centro Italia. Il Ponte di Ognissanti potrebbe fare eccezione.

Ad esempio l’ultimo giorno di ottobre, venerdì 31, sarà condizionato dall’arrivo di ondata di maltempo che non si limiterà a condizionare il clima sulla parte settentrionale della Penisola ma che coinvolgerà anche il Sud Italia, Isole Maggiori comprese. Sabato, giorno festivo, le piogge continueranno ad essere presenti al Nord Italia, mentre la risalita dell’anticiclone porterà ad una maggiore stabilità al Centro e al Sud. Tuttavia, le giornate saranno in prevalenza nuvolose e non si può escludere che localmente vi siano delle piogge.

Scenario addirittura in peggioramento nella giornata di domenica 2 novembre, nel corso della quale anche le zone che il giorno precedente godevano di ampie schiarite saranno coperte da un’intensa nuvolosità ed aumenterà il rischio di precipitazioni anche al Sud.