Il tiramisù è ancora più “homemade” visto che anche i savoiardi li faccio io: ecco come – viagginews.com

Puoi preparare i savoiardi a casa così da realizzare un tiramisù totalmente “homemade” ma anche da usare per altre ricette.
I savoiardi, nell’immaginario collettivi, sono quei particolari biscottoni che si inzuppano nel caffè per fare il tiramisù. In genere si acquistano già confezionati e pronti al supermercato ma che soddisfazione farli a casa così da realizzare un tiramisù totalmente homemade!
Questa ricetta è senza glutine e i savoiardi ottenuti si potranno usare non solo per il tiramisù ma anche per preparare altri dolci per celiaci. Sono molto semplici da preparare. Ecco come realizzarli e tutti i trucchi per un risultato da chef!
Come preparare i savoiardi in casa?
Servono pochi ingredienti per preparare i savoiardi a casa e alcuni trucchi per ottenere un risultato impeccabile. Otterrai dei biscotti perfetti da usare in tante ricette ma anche buonissimi da mangiare così o da inzuppo.
Gli ingredienti necessari sono:
- 90 g di tuorli
- 80 g di albumi
- 60 g di zucchero semolato
- 40 g di farina di riso o mix di farine senza glutine
- 35 g di fecola di patate
- buccia grattugiata di un limone non trattato
- 1 bustina di vanillina
- zucchero a velo q.b.
La preparazione è molto semplice:
- In una ciotola lavora i tuorli con le fruste elettriche
- Metti 30 g di zucchero semolato, la bustina di vanillina e la buccia grattugiata del limone, e mescola con un cucchiaio
- Metti gli albumi in una ciotola e con le fruste montali aggiungendo la restante parte di zucchero
- Incorpora agli ingredienti in ciotola e poi unisci anche la farina e la fecola setacciate, un cucchiaio alla volta, aiutandoti con una spatola e con movimenti delicati dal basso verso l’alto
- Trasferisci l’impasto ottenuto in una sac à poche usando la bocchetta liscia
- Fodera con la carta forno una teglia e realizza i savoiardi con la sac-à-poche
- Prendi lo zucchero semolato e spolvera anche lo zucchero a velo
- Fai cuocere in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 6-8 minuti, o fino a quando i savoiardi saranno leggermente dorati
- Spegni il forno e lascia intiepidire i savoiardi prima di usarli.
Ecco pronti i savoiardi, perfetti da usare subito per realizzare un tiramisù totalmente homemade o per ogni ricetta che desideri come la zuppa inglese, degli zuccotti, dei semifreddi. Ancora, non dimenticarti che si tratta comunque di biscotti che potrai inzuppare nel latte, nel cappuccino o perfino nel caffè, a colazione.