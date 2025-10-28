Il tiramisù è ancora più “homemade” visto che anche i savoiardi li faccio io: ecco come – viagginews.com

Puoi preparare i savoiardi a casa così da realizzare un tiramisù totalmente “homemade” ma anche da usare per altre ricette.

I savoiardi, nell’immaginario collettivi, sono quei particolari biscottoni che si inzuppano nel caffè per fare il tiramisù. In genere si acquistano già confezionati e pronti al supermercato ma che soddisfazione farli a casa così da realizzare un tiramisù totalmente homemade!

Questa ricetta è senza glutine e i savoiardi ottenuti si potranno usare non solo per il tiramisù ma anche per preparare altri dolci per celiaci. Sono molto semplici da preparare. Ecco come realizzarli e tutti i trucchi per un risultato da chef!

Come preparare i savoiardi in casa?

Servono pochi ingredienti per preparare i savoiardi a casa e alcuni trucchi per ottenere un risultato impeccabile. Otterrai dei biscotti perfetti da usare in tante ricette ma anche buonissimi da mangiare così o da inzuppo.

Gli ingredienti necessari sono:

90 g di tuorli

80 g di albumi

60 g di zucchero semolato

40 g di farina di riso o mix di farine senza glutine

35 g di fecola di patate

buccia grattugiata di un limone non trattato

1 bustina di vanillina

zucchero a velo q.b.

La preparazione è molto semplice:

In una ciotola lavora i tuorli con le fruste elettriche Metti 30 g di zucchero semolato, la bustina di vanillina e la buccia grattugiata del limone, e mescola con un cucchiaio Metti gli albumi in una ciotola e con le fruste montali aggiungendo la restante parte di zucchero Incorpora agli ingredienti in ciotola e poi unisci anche la farina e la fecola setacciate, un cucchiaio alla volta, aiutandoti con una spatola e con movimenti delicati dal basso verso l’alto Trasferisci l’impasto ottenuto in una sac à poche usando la bocchetta liscia Fodera con la carta forno una teglia e realizza i savoiardi con la sac-à-poche Prendi lo zucchero semolato e spolvera anche lo zucchero a velo Fai cuocere in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 6-8 minuti, o fino a quando i savoiardi saranno leggermente dorati Spegni il forno e lascia intiepidire i savoiardi prima di usarli.

Ecco pronti i savoiardi, perfetti da usare subito per realizzare un tiramisù totalmente homemade o per ogni ricetta che desideri come la zuppa inglese, degli zuccotti, dei semifreddi. Ancora, non dimenticarti che si tratta comunque di biscotti che potrai inzuppare nel latte, nel cappuccino o perfino nel caffè, a colazione.