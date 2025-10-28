Il tiramisù è ancora più “homemade” visto che anche i savoiardi li faccio io: ecco come

Puoi preparare i savoiardi a casa così da realizzare un tiramisù totalmente “homemade” ma anche da usare per altre ricette. 

I savoiardi, nell’immaginario collettivi, sono quei particolari biscottoni che si inzuppano nel caffè per fare il tiramisù. In genere si acquistano già confezionati e pronti al supermercato ma che soddisfazione farli a casa così da realizzare un tiramisù totalmente homemade!

Savoiardi
Il tiramisù è ancora più “homemade” visto che anche i savoiardi li faccio io: ecco come – viagginews.com

Questa ricetta è senza glutine e i savoiardi ottenuti si potranno usare non solo per il tiramisù ma anche per preparare altri dolci per celiaci. Sono molto semplici da preparare. Ecco come realizzarli e tutti i trucchi per un risultato da chef!

Come preparare i savoiardi in casa?

Servono pochi ingredienti per preparare i savoiardi a casa e alcuni trucchi per ottenere un risultato impeccabile. Otterrai dei biscotti perfetti da usare in tante ricette ma anche buonissimi da mangiare così o da inzuppo. 

Savoiardi
Come preparare i savoiardi in casa? – viagginews.com

Gli ingredienti necessari sono: 

  • 90 g di tuorli
  • 80 g di albumi
  • 60 g di zucchero semolato
  • 40 g di farina di riso o mix di farine senza glutine
  • 35 g di fecola di patate
  • buccia grattugiata di un limone non trattato
  • 1 bustina di vanillina
  • zucchero a velo q.b.

La preparazione è molto semplice: 

  1. In una ciotola lavora i tuorli con le fruste elettriche
  2. Metti 30 g di zucchero semolato, la bustina di vanillina e la buccia grattugiata del limone, e mescola con un cucchiaio
  3. Metti gli albumi in una ciotola e con le fruste montali aggiungendo la restante parte di zucchero
  4. Incorpora agli ingredienti in ciotola e poi unisci anche la farina e la fecola setacciate, un cucchiaio alla volta, aiutandoti con una spatola e con movimenti delicati dal basso verso l’alto
  5. Trasferisci l’impasto ottenuto in una sac à poche usando la bocchetta liscia
  6. Fodera con la carta forno una teglia e realizza i savoiardi con la sac-à-poche
  7. Prendi lo zucchero semolato e spolvera anche lo zucchero a velo
  8. Fai cuocere in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 6-8 minuti, o fino a quando i savoiardi saranno leggermente dorati
  9. Spegni il forno e lascia intiepidire i savoiardi prima di usarli.

Ecco pronti i savoiardi, perfetti da usare subito per realizzare un tiramisù totalmente homemade o per ogni ricetta che desideri come la zuppa inglese, degli zuccotti, dei semifreddi. Ancora, non dimenticarti che si tratta comunque di biscotti che potrai inzuppare nel latte, nel cappuccino o perfino nel caffè, a colazione.

