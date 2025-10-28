Con la zucca prepara queste cotolette: così buone che andranno a ruba – viagginews.com

Le cotolette di zucca sono un piatto perfetto per questo periodo: per il pranzo o la cena, con un contorno di verdure, faranno felici adulti e piccini.

La zucca è l’ortaggio di questa stagione, così gustoso e versatile che puoi usare in tantissime ricette. Molte persone però tendono a preparare la zucca solo al forno oppure a passarla per ottenerne una vellutata. In realtà la zucca è perfetta anche per preparare delle cotolette alternative.

Sono leggere e croccanti, non unte e anche fit perché non contengono grassi e zuccheri in eccesso e sono ipocaloriche. Sono perfette anche per chi è a dieta o vuole concedersi un pasto veloce ma non banale. Anche i bambini le adoreranno.

Come preparare le cotolette di zucca? La ricetta

Queste cotolette non contengono carne ma appunto l’ingrediente principale sarà la zucca. Se devi organizzare una festa di Halloween, potrebbero diventare proprio la portata più importante, perfette da accompagnare ad un contorno di patate, di verdure oppure ad un’insalata.

In solo mezz’ora di tempo le preparerai, quindi reperisci questi ingredienti e vedrai che risultato:

6 pezzi grandi di zucca

pangrattato q.b.

2 uova

sale q.b.

50 g di parmigiano

prezzemolo q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione:

Taglia la zucca a fette eliminando la buccia Sbatti le uova con il sale in una terrina In un piatto unisci il pangrattato al parmigiano e il prezzemolo lavato e tagliato a pezzi Pana la zucca immergendola prima nelle uova e poi nel preparato di pangrattato Disponi le cotolette nella friggitrice ad aria irrorando con un filo di olio e cuocile per 15 minuti nella modalità verdure Sforna le cotolette di zucca e servile calde.

Ovviamente le cotolette di zucca si possono cuocere anche in forno o in un padellino con dell’olio sul fornello a gas fino a quando non diventano croccanti e dorate. Sono buonissime da sole ma anche all’interno di un panino accompagnate da delle salse.

Adulti e piccini impazziranno per questa bontà: delle cotolette insolite ma davvero semplici e veloci da preparare, non fritte ma leggere e gustose, ideali anche per chi è attento alla linea ma non vuole rinunciare a piatti gustosi e con ingredienti di stagione.

Puoi anche rendere vegano questo piatto in questo modo: usa la pastella di colla invece delle uova per far aderire il pangrattato e invece del Parmigiano, usa 2-3 cucchiai di lievito alimentare in scaglie per dare un po’ di sapidità e sapore “formaggioso”.