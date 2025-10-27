Rilassati tra le colline toscane, con panorami mozzafiato: queste terme sono un mix di benessere e antiche tradizioni

Nel cuore della Toscana potrai trovare delle terme uniche circondate da panorami che ti toglieranno il fiato: scopri subito come arrivarci

Proprio nel cuore della Toscana, circondate da colline verdi e panorami che ti toglieranno il fiato, sorgono delle terme uniche e accessibili a tutti. Se stai meditando di partire per una vacanza di coppia, in famiglia, o per un’esperienza personale e rigenerante, questo luogo incantevole è il posto che fa per te.

Benessere, natura e tradizione riescono ad unirsi insieme per dare vita a un’esperienza unica nel suo genere, adatta sia a chi desidera rilassarsi sia a chi ha bisogno di trattamenti per prendersi cura del proprio corpo. Scopri subito dove si trovano e cosa hanno da offrire: non potrai credere a quello che leggerai: alcuni servizi li potrai trovare solo qui, perché sono in pochissimi ad averli in Italia. Ecco dove si trova questo luogo magico.

Non sarà soltanto un’esperienza di benessere, ma anche una vera e propria “immersione” nella storia. Queste antiche terme erano conosciute già nei millenni passati per le loro incredibili proprietà benefiche.

Vieni in Toscana: terme quasi gratis per tutti

I trattamenti che troverai non appena entrerai ti faranno rendere conto del fatto che ti trovi nel posto giusto. Vasche termali, percorsi multisensoriali, fanghi benefici, cure termali, percorsi personalizzati in base alle tue esigenze e, naturalmente, massaggi di ogni tipo. In particolare, sono offerte 20 esperienze ispirate ai principi della naturopatia, per rigenerare mente e corpo.

Per quanto riguarda gli orari, è importante considerare che ogni stagione prevede programmazioni differenti. In generale, ogni giorno, tranne il martedì, dalle 10 alle 20, potrete godere di questo imperdibile spettacolo. Durante i weekend, solitamente, sono previste aperture prolungate fino a mezzanotte, per i suggestivi “Bagni di Notte”. Prima di ogni visita è bene consultare sempre il sito ufficiale. Ma ora vediamo di che terme stiamo parlando e come raggiungerle senza problemi.

Stiamo parlando delle Terme di Chianciano, uno dei centri termali più belli in Italia, con trattamenti introvabili che variano a seconda della struttura, della durata e della permanenza. Per le Piscine Termali Theia, il biglietto giornaliero costa 45 euro, con riduzioni in specifici casi, mentre per le Terme Sensoriali l’ingresso da tre ore è di 49 euro.

Ovviamente sono previsti pacchetti per combinare ingresso e trattamenti, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti. Ogni anno bisogna monitorare il sito ufficiale per non perdersi offerte stagionali e promozioni speciali. Il sabato, ad esempio, sono in programma i famosi “Bagni di Notte”. Arrivare è semplice, grazie alla posizione strategica: la stazione più vicina è quella di Chiusi-Chianciano Terme.