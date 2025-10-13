La Toscana che in pochi conoscono: qui non ci sono turisti ed è perfetta da vivere in autunno, tra borghi, miniere e panorami mozzafiato

Un weekend toscano per scoprire angoli di questa regione bellissimi e ricchi di storia, ma soprattutto lontani dal trambusto del turismo di massa.

La Toscana è sicuramente una delle mete italiane più apprezzate dal turismo internazionale. La patria del Rinascimento accoglie e attira ogni anno migliaia di turisti curiosi e appassionati che negli anni hanno finito però per invadere le grandi città, da Firenze a Siena passando per Pisa e Lucca. Una congestione che spinge il turismo interno a spostarsi verso altri luoghi, pur sempre toscani ma lontani dal marasma dell’overtourism.

Esiste una Toscana nascosta o meglio poco conosciuta, ma che è ricca anche questa di bellezze paesaggistiche. Angoli di regione fatti di quei borghi più o meno piccoli che sono lo scrigno segreto della lunga storia del nostro Paese e che sanno accogliere chi è curioso di scoprire la parte più vera ed autentica dell’Italia.

Piccoli borghi significa anche la possibilità di esplorare più cittadine anche nel giro di un weekend. La fuga perfetta per chi vuole scappare dalle città e dallo stress della quotidianità per regalarsi un fine settimane autunnale lento in Toscana.

La Toscana nascosta, l’itinerario per un weekend autunnale

Si inizia con un primo giorno all’esplorazione di Campiglia Marittima, uno dei borghi più belli della Val di Cornia. Appollaiata su di un colle, da questa cittadina si ammira il mare e la campagna circostante. Il centro storico è tutto raccolto all’interno delle antiche cinta murarie e passeggiando per le sue stradine lastricate e le case di pietra -tra botteghe di artigiani, musei e osterie caserecce- si arriva al castello di epoca medievale.

Il secondo giorno più iniziare dal vicino parco archeominerario di San Silvestro; qui tra un giro su un piccolo trenino e una passeggiata a piedi si entra nel cuore della terra con diverse gallerie da esplorare. Il pomeriggio seconda tappa a Suvereto, borgo più piccolo ma considerato tra i più belli d’Italia. Anche qui il borgo si visita una volta attraversate le mura che racchiudono la Rocca Aldobrandesca, il bellissimo Chiostro di San Franceso e la pieve di San Giusto Vescono uno degli esempi di edifici di culto cattolico romano più belli della Toscana.

Terzo e ultimo giorno tappa al Parco archeologico di Baratti e Populonia, per scoprire la terra dove un tempo sorgeva la città etrusco-romana di Populonia la piccola perla della Toscana. E per chiudere in bellezza ultima fermata proprio a Populonia che racchiude una vista mozzafiato sul golfo di Baratti.