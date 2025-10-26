Per colazione prepara la granola con un ortaggio, niente avena: ricetta gustosa e sana!

Bontà a colazione garantita se si prepara la granola con un ortaggio, con questa tecnica il risveglio sarà migliore!

Nutriente, proteica e ricca di fibre, non è la solita granola preparata con l’avena, ma con un ortaggio del tutto inaspettato. La bellezza della cucina, implica: inventiva, pratica e anche un pizzico di follia! Chi riesce a cucinare delle ricette rivoluzionarie, è perché si è messo in gioco sfruttando dei trucchetti da chef facili e alla portata di tutti.

Ma perché molti si ostinano a preparare questo prodotto al mattino? Generalmente, la granola si cucina con avena, in un mix croccante con frutta secca, semi, e dolcificanti come lo sciroppa d’aceto, d’agave o il tradizionalissimo miele. Per cui conoscendo questa sua natura, sembra impensabile la possibilità di realizzarlo con un ortaggio.

Invece significa scoprire la natura versatile di alcuni prodotti che non vanno solo consumati in risotti e secondi, ma anche in insalate ricche, e colazioni da leccarsi i baffi. Non è una ricetta complicata, ma bisogna seguire tutti i passaggi chiave, al fine di ottenere la consistenza desiderata.

Ricetta granola con un ortaggio, la colazione sarà impeccabile!

Serve il forno, formidabile alleato, ma anche la friggitrice ad aria potrebbe essere una valida sostituta se si taglia a pezzetti fini l’ortaggio e lo si lascia cuocere per il tempo necessario. Magari sarà maggiore, ma il risultato potrà essere comunque spaziale!

Protagonista indiscussa è la Zucca, uno degli ortaggi più amati della stagione autunnale. Prodotto versatile che sta bene sia con il dolce che con il salato, ma mai nessuno aveva pensato prima di utilizzarla per fare la granola. Va cotta in forno finché la polpa non diventa morbida, anche in friggitrice si può fare, ma seguendo degli accorgimenti.

Fondamentale condirla con dell’olio o con del brodo, tagliarla a pezzettini, e mettere a temperatura 180-190° per una ventina di minuti. Compiuta questa mossa, si preleva la polpa morbida, 130 g circa di quantità, la si frulla, e la si mescola con: 250 g di cereali a scelta (va bene anche l’avena se proprio non se ne può fare a meno), 50 g di zucchero di canna, 50 g di sciroppo d’agave, 50 ml di olio di cocco, 60 g di noci, 60 g di semi di zucca, 40 g di mandorle, 2 cucchiaini di cannella, altri 2 di noce moscata, e un pizzico di sale.

Amalgamare tutto, trasferire il composto in una teglia, assottigliandolo, e mettere in forno a 150-170° in base alla potenza dell’elettrodomestico per circa 13 minuti. Dovrà venir fuori uno strato croccante e aromatizzato! L’aspetto più interessante? Che se se ne fa abbastanza, si ha per 3 settimane la colazione pronta: è a lunga conservazione!