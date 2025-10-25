Previsioni meteo weekend, clima a due velocità sull’Italia: quali sono le zone colpite dalla pioggia – viagginews.com

Il weekend che stiamo vivendo presenta una situazione anomala a livello climatico, ponendo sull’Italia una divisione netta tra Nord e Sud: addirittura 30°C di differenza.

Quello in cui siamo appena entrati è l’ultimo weekend di ottobre 2025 e non poteva essere celebrato climaticamente con un evento così particolare come quello che ci troveremo di fronte. Nei giorni scorsi c’è stata un’inversione climatica improvvisa, al Nord – dove fino a domenica scorsa il sole e la stabilità la facevano da padrone – sono arrivate le piogge, i venti di burrasca e il crollo delle temperature, al Sud al contrario è stata superata la fase turbolenta e ne arrivata una molto stabile.

Il clou di questa inversione è stata la giornata di ieri, nel corso della quale la risalita dell’anticiclone di matrice africana ha prosciugato le residue piogge in ogni zona del Paese permettendo una pausa alle regioni più colpite dal maltempo e un innalzamento delle temperature generalizzato.

Trattandosi del primo mese di autunno e dunque di un periodo di transizione, questi cambiamenti radicali non sono certo anomali e nemmeno il fatto che una parte del Paese sia investito da aria calda e un altro soffra di una costante e dannosa instabilità atmosferica. Tuttavia la differenza di temperatura tra Nord e Sud è così elevata da risultare quantomeno insolita.

Il clima nel weekend: al Nord arriva l’inverno, al Sud torna l’estate

L’ingresso di correnti fredde da Nord nella giornata di oggi mina quella stabilità per poco conquistata dalle regioni settentrionali nella giornata di ieri. Durante il giorno l’impatto non sarà così marcato, visto che la maggior parte delle zone godranno ancora di clima soleggiato e mite, ma ci saranno alcune eccezioni sui rilievi alpini e sulla zona costiera della Liguria.

Al centro la giornata si aprirà all’insegna del sole, ma già nel pomeriggio si formeranno i primi addensamenti di nubi e le prime piogge su Lazio e sulle coste Tirreniche. In generale, sia al Nord che al centro si registrerà un abbassamento corposo delle temperature. Durante la notte, nelle zone montane si potrà toccare i 0°C, il che favorirà la prima gelata di questo autunno.

Al Sud la situazione è decisamente diversa, l’anticiclone qui è forte, la giornata sarà baciata dal sole e prevederà temperature generalmente comprese tra i 24° ed i 26° C, con picchi fino a 30°C nelle zone interne. Domenica la giornata si aprirà sia al Nord che al Centro con il cielo nuvoloso e con alta probabilità di precipitazioni, anche intense sulle regioni centrali.

Sempre sole e caldo invece al Sud Italia dove le temperature massime saliranno in media sui 27°C e addirittura superiori in Sicilia. Questa divisione netta dovrebbe continuare a durare anche nei primi giorni della prossima settimana, mentre a partire da mercoledì le nubi si estenderanno anche a Sud e sulle Isole Maggiori.