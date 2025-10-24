Tra le vette innevate del Trentino si nasconde Chalet al Foss: il luogo più instagrammabile del momento

‘Chalet al Foss’ il luogo perfetto, nascosto tra le vette del Trentino, che permetterà di vivere un esperienza unica: anche un paio di giorni faranno la differenza.

La vita frenetica di tutti i giorni, sempre più spesso ci fa avvertire il desiderio di staccare completamente la spina e di trascorrere, magari anche un solo weekend, in luoghi che permettono di recuperare la pace, le energie e che aiutino soprattutto a staccare dalla solita routine e di recuperare tutta la calma perduta.

Ebbene, tra le vette innevate della Val di Sole, precisamente a Vermiglio, ben nascosto tra le vette, spesso innevate, c’è una struttura che ha ridefinito il concetto di rifugio alpino: lo Chalet al Foss. Incastonato a circa 1.450 metri di altitudine, con vista diretta sul ghiacciaio della Presanella. Ed è proprio la sua bellezza, ad aver reso questo resort uno dei luoghi più “instagrammati” d’Italia.

Chalet al Foss, il rifugio perfetto incastonate tra le montagne, per concedersi una fuga di relax

Lo Chalet al Foss in Trentino, non è un luogo come un altro, ma è una struttura che mantiene lo stile tipico delle baite di montagna, ma con un tocco glamour e moderno. Qui è possibile trovare ogni tipo di comfort, a partire da ampie camere spaziose, fino ad arrivare alle suggestive piscine con vista mozzafiato.

Situato in un punto strategico, offre un panorama incredibilmente affascinante. Ed è proprio la sua incredibile bellezza, che ha trasformato lo Chalet al Foss, in uno dei luoghi più amati ed apprezzati su Instagram e non solo. Ogni dettaglio è studiato nei minimi particolari, proprio per permettere di vivere un’esperienza a 360° gradi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chalet al Foss Alp Resort (@chalet_al_foss)

Ideale pet tutte le coppie che sono alla ricerca di un momento romantico e sentono la necessità di staccare da tutto e da tutti. Ovviamente, la montagna cambia volto con le stagioni, in inverno, sarà possibile godere dello spettacolo della neve, delle luci, e della tipica atmosfera da baita, ma con un tocco chic. In estate invece, prati, escursioni, viste limpide, conquisteranno il cuore di tutti. Qualunque periodo scelga chi viaggia, lo Chalet al Foss è pronto ad offrire un rifugio esclusivo dove natura e comfort si incontrano.