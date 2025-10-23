Allerta meteo, venti di burrasca fino a 100 Km/h: le zone più colpite

Clima in peggioramento sull’Italia a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che causerà forti folate di vento: ecco dove raggiungerà i 100 Km/h.

L’autunno, dopo un paio di settimana di tregua, ha ripreso a piene mani possesso delle giornate. Questa settimana si è aperta con la discesa di una prima perturbazione che ha cancellato il clima mite e sereno dei giorni precedenti e che ha concesso – soprattutto nelle regioni del Nord Italia – di vivere una parentesi quasi primaverile. Le piogge battenti si sono abbattute soprattutto sul Nord-Est e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud Italia.

Clima leggermente migliore al Sud e sulle Isole Maggiori, zona dell’Italia in cui la prima perturbazione della settimana non è riuscita a penetrare ma dove l’instabilità è stata comunque alimentata dall’arrivo di venti meridionali – provenienti dall’Algeria – che hanno permesso la sussistenza di un ciclone atlantico giunto dalle Baleari (dove ha causato danni e vittime) e in questi giorni più vicino alle nostre coste.

Nelle prossime ore è atteso un ulteriore peggioramento, la causa è l’arrivo della seconda perturbazione della settimana (non sarà l’ultima, visto che una terza dovrebbe discendere da Nord tra sabato e domenica), la quale, oltre all’intensificazione delle piogge nelle zone già colpite in questi giorni da temporali e alla estensione del fronte temporalesco anche sulle regioni che fino ad oggi erano state risparmiate, porterà anche fastidiosi venti di burrasca i quali traineranno aria umida dall’oceano generando la possibilità di forti precipitazioni (con il rischio anche di nubifragi nelle zone maggiormente colpite).

Venti di burrasca a 100 Km/h: quali sono le zone d’Italia più colpite dal fenomeno avverso

L’inizio del maltempo accentuato dai forti venti è prevista per la giornata di oggi. La zona più colpita sarà quella tirrenica del Nord e del Centro Italia, sui settori del Levante Ligure e dell’Alta Toscana sono previsti venti di burrasca in grado di raggiungere i 90-100 Km/h, il che causerà forti mareggiate sulle coste con onde che potrebbero superare persino i 4 metri di altezza. Forti venti anche dalla parte opposta dell’Italia, in questo caso però la velocità si attesterà tra i 60 ed i 70 Km/h nella zona del Mar Adriatico.

Forti venti di Maestrale anche sulla Sardegna e sul Centro-Sud Italia. In questo caso il vento avrà come conseguenza principale un forte abbassamento della percezione della temperatura. Secondo gli esperti, infatti, la discesa delle correnti fredde da Nord darà vita all’effetto Windchill, ovvero la percezione di una temperatura molto più bassa di quella reale a causa delle raffiche di vento.