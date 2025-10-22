Prenota oggi il viaggio per il prossimo anno: mete meravigliose a prezzi stracciati – viagginews.com

Siamo ancora ad ottobre, ma non è mai troppo presto per pianificare un viaggio per i primi mesi del 2026, anzi proprio adesso alcune delle mete più ambite può essere raggiunta a prezzi decisamente favorevoli rispetto al solito.

In questi giorni ci sono sicuramente persone che stanno pensando al loro prossimo viaggio e con ogni probabilità la maggior parte di esse sta valutando le offerte riguardanti il ponte di “Tutti i Santi” oppure quelle riguardanti il fine settimana che precede la Festa dell’Immacolata.

Molte più persone hanno spinto il proprio sguardo in avanti, considerando di valutare una partenza per il periodo natalizio, magari nella settimana che comprende sia la celebrazione per la nascita di Gesù che quelle per l’arrivo del nuovo anno. In realtà per queste date la ricerca è tardiva, poiché già adesso i prezzi sono schizzati alle stelle, in ogni caso si tratta dell’ultimo momento utile per cercare di risparmiare qualcosa.

Se non si può affrontare il viaggio nel periodo clou dell’inverno per mancanza di fondi o magari per mancanza di ferie in quel periodo, si può già adesso guardare al 2026, visto che la distanza temporale è sufficiente per godere i prezzi ancora non elevatissimi sia per quanto riguarda il costo delle tratte aeree che per quello degli alloggi.

Per quanto riguarda il costo della vita in vacanza dipende dal periodo che decideremo di scegliere, poiché a Gennaio e Febbraio si è ancora in alta stagione, soprattutto in quelle località montane in cui si fanno solitamente le settimane bianche. Detto questo quali sono le mete più ambite per il prossimo anno e quali quelle in cui si può risparmiare?

Le mete più ambite del 2026 e quelle che sono diventante più convenienti rispetto agli anni passati

Scegliere una meta per un viaggio non è sempre una cosa semplice. Se ci sono volte in cui si desidera ardentemente raggiungere quella capitale che non abbiamo mai visto o quella località turistica di cui tutti parlano, altre volte si ha solo il desiderio di staccare la spina e magari di andare in un luogo di cui non si conosce quasi nulla.

Il problema in questo caso è duplice, ovvero non si sa cosa si possa trovare nella meta esotica o meno blasonata e soprattutto non si ha la minima idea di quanto il viaggio possa costare. A darci qualche suggerimento sia sulle mete di maggiore tendenza di questo periodo sia su quelle il cui costo di viaggio è diminuito ci ha pensato Skyscanner con il suo Report 2026.

La top 5 delle mete più gettonate vede al primo posto Rzeszów in Polonia (+426% di ricerche utenti), seguita dall’italianissima Salerno (+418%), Kokor a Palau (+268%), Xi’an in Cina (+216%) e Portimao (+182%). Per quanto riguarda le mete più economiche c’è in cima Fes (Turchia) con un calo delle tariffe del 34%, al secondo si posiziona Tromso (Norvegia) con un calo del 25%, al terzo c’è Moscate in Oman (-23%), al quarto Marsa Alam (-22%), a chiudere Las Palmas (-19%).