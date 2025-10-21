Bonus patente al via le domande online: fino a 2.500 euro e un futuro assicurato

Scopri subito in cosa consiste l’ultimo bonus appena introdotto: se dovessi possedere tutti i requisiti previsti dovrai fare in fretta

Mentre tutti noi stiamo facendo i conti con i buoni propositi che avevamo fatto a settembre e che già iniziano a vacillare, c’è qualcun altro che è alle prese con un altro tipo di calcoli, molto più complessi: il governo. Infatti, ottobre è un mese importante per i progetti, soprattutto per quelli che possono essere realizzati grazie ai benefici che saranno introdotti dalla nuova legge di bilancio, come mostra la prima bozza fuoriuscita dall’ultima riunione di governo.

Spicca, tra i vari incentivi in arrivo, il nuovissimo bonus patente. Si tratta di una misura che favorisce i più giovani, ma anche altre importantissime categoria. Scopriamo subito insieme quindi quali sono i requisiti da rispettare per poterlo ottenere. Dovrai fare in fretta: sono state inviate già tantissime domande.

Se non rispetterai la scadenza prevista o, peggio, se dovesse essere raggiunto il numero limite, perderai l’opportunità di sfruttare questo incredibile bonus. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo: ti aspettano fino a 2.500 euro!

Bonus patente al via: fino a 2500 euro pronti per te

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 20 settembre 2025, è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus patente. Se non lo sapevi, ti conviene affrettarti: in poche ore si sono registrati numeri da record. Il contributo arriva fino a un massimo di 2.500 euro e i requisiti in cui rientrare per poterlo sfruttare sono molto ampi. Quindi se non perderai altro tempo riuscirai a rientrare senza problema alcuno. In poche righe, grazie a questa breve guida, ti mostreremo non soltanto chi ne ha diritto, ma anche come funziona e come fare domanda. Vediamo subito di cosa stiamo parlando.

Il bonus è destinato a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, ma può essere richiesto anche da chi ha compiuto da poco 36 anni, a patto che la domanda sia inoltrata entro il compimento dei 35esimo anno di età. All’incentivo possono accedere soltanto i cittadini italiani, dell’Unione Europea e gli stranieri con permesso di soggiorno valido, regolarmente residenti in Italia. Per presentare la domanda basterà accedere con SPID sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e compilare la domanda nell’area riservata.

Tutto ciò che serve è iscriversi a un corso di formazione per patenti professionali presso un’autoscuola o un ente accreditato. Chi ha usufruito del bonus in passato resta escluso dal beneficio. L’incentivo verrà erogato sotto forma di voucher da spendere solo presso gli enti appena citati: con questi importantissimi fondi recupererai le spese per il corso di guida per ottenere le patenti professionali per veicoli pesanti. Sono infatti soltanto queste le uniche categorie che il bonus copre.