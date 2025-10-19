Ti piace viaggiare in auto? Allora dovresti conoscere queste regole: sono le più curiose d’Europa

Esistono delle regole davvero bizzarre in giro per l’Europa: se ti è capitato o ti capiterà di guidare fuori dall’Italia, ecco cosa sapere

Le strade che corrono tutt’intorno, la musica che riecheggia fuori dai finestrini, la brezza che nel frattempo entra, le chiacchiere con gli altri passeggeri. I viaggi in auto possono essere davvero delle esperienze incredibili se decidi di intraprenderli con i tuoi amici, il tuo partner o le persone a te care. Anche guidare da soli può essere un’esperienza molto piacevole e meditativa.

In tutti questi casi non è importante la destinazione, ciò che conta è il percorso per poterla raggiungere. Ad ogni modo, se dovessi trovarti per qualsiasi motivo in giro per l’Europa in macchina, è importante che tu conosca alcune regole molto bizzarre che potrebbero coglierti di sorpresa. Ogni paese ha le sue: ecco le 6 normative stradali più assurde del continente!

In questa breve guida ti mostreremo come ogni nazione abbia concezioni diverse della sicurezza stradale: c’è un paese europeo che ha una regola a cui non potrai credere!

Viaggiare in auto: le regole stradali da conoscere

Conoscere queste regole molto particolari ti consentirà di viaggiare in totale sicurezza, ma anche di evitare multe e inconvenienti di altro genere con le autorità dei paesi stranieri. La prima regola assurda riguarda la Germania. Ebbene, forse in molti già sanno che in questa nazione, su alcune tratte stradali, non esistono limiti di velocità.

Potrai quindi spingere il motore al massimo e dare gas, ma attenzione: se non stai attento potresti ritrovarti all’improvviso in una zona con limiti invece rigidissimi. A Parigi, quindi in Francia, esiste una regola molto particolare che ha a che fare con i parcheggi. Nella capitale francese, infatti, si può parcheggiare sul lato sinistro della carreggiata ed esclusivamente nelle strade a senso unico. Un dettaglio da conoscere bene per evitare multe molto salate e discussioni poco piacevoli con le autorità locali. In Spagna, invece il lato su cui si può parcheggiare cambia ogni mese.

Una regola molto rigida, come il freddo del Paese che l’ha prevista, riguarda l’illuminazione: in Svezia i fari dei veicoli devono essere accesi sempre, giorno e notte, e in qualsiasi condizione meteorologica. Si tratta di un’accortezza per ridurre al massimo gli incidenti dovuti alla poca visibilità. In Svizzera, esiste una regola molto bizzarra che non riguarda le persone, ma gli animali.

Qui è molto comune imbattersi in mucche o pecore che attraversano la carreggiata, ecco perché è stato stabilito che quando accade ciò è necessario fermarsi e aspettare. In caso contrario le conseguenze potrebbero essere estremamente gravi. In Islanda, infine, potresti trovarti davanti a cartelli stradali molto particolari che narrano storie sulla presenza di elfi e di troll. Indicazioni messe appositamente per infondere ancora più magia a quei meravigliosi paesaggi.