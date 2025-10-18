Ponte del 1° novembre, vivi la magia di 3 città europee che in autunno sono un vero splendore

Per il ponte del 1° novembre organizzate una spettacolare gita fuori porta in una delle 3 città europee magiche in autunno.

In Italia a cavallo tra ottobre e novembre è prevista l’arrivo di una perturbazione. Meglio fuggire verso una meta in cui si spera si troverà il sole. Il volo può essere prenotato verso una delle tre città europee tra le più incantevoli in autunno. Affascinanti, ricche di cultura, storia e dai colori sorprendenti.

A poche ore di volo dall’Italia ci sono tante destinazioni che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Per ogni stagione ci sono mete ideali tra cui scegliere anche in base alle proprie esigenze e ai propri desideri. Fino a metà ottobre, ad esempio, chi ancora avesse voglia di fare un tuffo nelle acque cristalline potrebbe volare a Cipro, un’isola di puro incanto.

Per la fine del mese, invece, meglio cambiare destinazioni. L’arrivo di novembre ci porterà nel pieno dell’autunno e questa stagione al viaggiatore regala itinerari romantici, atmosfere soffuse, profumi deliziosi. Le stradine si colorano dei toni del rosso, giallo e arancione, le temperature sono fresche e ancora gradevoli, le città non hanno più la folla dei mesi estivi e ci sono tanti prodotti di stagione da assaporare in prelibate ricette locali.

Le tre città da vivere nel weekend del 1° novembre

Se riuscite ad avere un weekend lungo a cavallo tra ottobre e novembre – il 1° novembre è un sabato – potete partire alla volta di Praga, un dipinto di affascinante bellezza. Qui si respirerà un’atmosfera intima, romantica, misteriosa. La nebbia mattutina sul Ponte Carlo, il Castello di Praga imponente sulla collina, la Cattedrale di San Vito con la sua bellezza gotica sono delle vere chicche imperdibili. Ci vuole una sosta nei caffè antichi per poi andare ad ascoltare un concerto jazz o di misura classica mentre si passeggia verso il centro della città.

Seconda meta autunnale, Vienna. In inverno la neve e il freddo rendono la visita meno accattivante. Il weekend del 1° novembre, invece, è perfetto. Qui si respira un’atmosfera elegante, accogliente, raffinata e nemmeno si contano le bellezze artistiche, storiche e naturali da ammirare. I caffè viennesi sono, poi, luoghi in cui il tempo sembra sospeso e in cui perdersi mentre si assapora la Torta Sacher calda servita con panna montata.

Chiudiamo con Siviglia, la città spagnola che a novembre ha clima mite, poco affollamento, prezzi accessibile e colori straordinari. Va esplorato sia il paesaggio urbano che quello collinare, Dalla Cattedrale a Parque de Maria Luisa alla Sierra Norte di Siviglia. E come perdere la crociera sul fiume Gualdalquivir?