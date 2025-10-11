Cerchi il caldo in autunno? Queste dieci destinazioni sono perfette per far durare l’abbronzatura!

Suggeriamo dieci destinazioni perfette in autunno per chi ama il caldo. Permetteranno di abbronzarsi e tuffarsi in acque cristalline.

Non siete ancora pronti ad abbandonare l’idea del mare e cercate ancora il caldo conforto dell’estate pur essendo autunno? Organizzate un viaggio in una delle dieci destinazioni che stiamo per proporre. Mete perfette per allontanare il momento della depressione invernale e continuare con la tintarella.

Per chi ama il mare, il sole che abbronza la pelle, tuffarsi nelle acque cristalline l’arrivo dell’autunno è un duro colpo. Significa dover aspettare nove mesi prima di poter ritrovare i piaceri dell’estate. Prima di affrontare il winter blues – la depressione invernale legata al freddo e alla riduzione delle ore di luce – non sarebbe bello regalarsi qualche altra giornata al mare scegliendo una destinazione in cui le temperature permettono ancora di fare un tuffo e prendere la tintarella?

Iniziamo subito con una località top, Maiorca. Tra le più amate mete del Mediterraneo, è ricca di spiagge bagnate da acque limpide e sabbia chiara. Girare tra i villaggi pittoreschi sarà piacevole mentre si inseguono panorami mozzafiato. Senza il turismo estivo questa destinazione, così come le altre che vedremo, è spettacolare.

Dove andare al mare in autunno

A due passi dall’Italia c’è Malta con spiagge sabbiose e calette rocciose in cui rilassarsi e prendere il sole. Si può fare un giro in barca per esplorare l’isola e scoprire la bellezza de La Valletta, un museo a cielo aperto. La Grecia regala più perle per le vacanze autunnali. Ne abbiamo scelte due, Cefalonia e Cipro. Le temperature sono ancora alte, le acque sono cristalline e i paesetti sono delle cartoline da vivere. In più inizia la vendemmia ad ottobre, perfetto per gustare vini locali e piatti tipici del luogo.

In quale altra parte del mondo c’è sole, caldo, cibo buono e tanta convivialità? In Sicilia, naturalmente. San Vito lo Capo e Mondello pure ad ottobre sono un vero incanto con acque azzurre limpide e tramonti mozzafiato. L’autunno è il momento perfetto anche per scoprire la bellezza di Siracusa, Taormina e della Valle dei Templi. Tutto questo mentre si gustano arancini, cannoli e lo sfincione.

Continuiamo a viaggiare ed arriviamo ad Algarve, in Portogallo. Una meta un po’ più lontana ma ne vale la pena. Un piccolo paradiso con giornate ancora lunghe e temperature ideali per conoscere spiagge meravigliose. Volendo prendere l’aereo c’è anche il Marocco che vi aspetta tra spezie, artigianato locale e tessuti oppure ci sono le Isole Canarie che non hanno bisogno di presentazioni. Infine se i giorni a disposizione sono molti si potrà pensare di volare in Messico a Riviera Maya mentre se si è alla ricerca del lusso cosa ne dite di Dubai? Entrambe le destinazioni, per quanto diverse, regaleranno caldo, relax, divertimento e paesaggi incantevoli.