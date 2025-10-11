Cerchi il caldo in autunno? Queste dieci destinazioni sono perfette per far durare l’abbronzatura!

di

Suggeriamo dieci destinazioni perfette in autunno per chi ama il caldo. Permetteranno di abbronzarsi e tuffarsi in acque cristalline. 

Non siete ancora pronti ad abbandonare l’idea del mare e cercate ancora il caldo conforto dell’estate pur essendo autunno? Organizzate un viaggio in una delle dieci destinazioni che stiamo per proporre. Mete perfette per allontanare il momento della depressione invernale e continuare con la tintarella.

Mare cristallino
Cerchi il caldo in autunno? Queste dieci destinazioni sono perfette per far durare l’abbronzatura! (Viagginews.com)

Per chi ama il mare, il sole che abbronza la pelle, tuffarsi nelle acque cristalline l’arrivo dell’autunno è un duro colpo. Significa dover aspettare nove mesi prima di poter ritrovare i piaceri dell’estate. Prima di affrontare il winter blues – la depressione invernale legata al freddo e alla riduzione delle ore di luce – non sarebbe bello regalarsi qualche altra giornata al mare scegliendo una destinazione in cui le temperature permettono ancora di fare un tuffo e prendere la tintarella?

Iniziamo subito con una località top, Maiorca. Tra le più amate mete del Mediterraneo, è ricca di spiagge bagnate da acque limpide e sabbia chiara. Girare tra i villaggi pittoreschi sarà piacevole mentre si inseguono panorami mozzafiato. Senza il turismo estivo questa destinazione, così come le altre che vedremo, è spettacolare.

Dove andare al mare in autunno

A due passi dall’Italia c’è Malta con spiagge sabbiose e calette rocciose in cui rilassarsi e prendere il sole. Si può fare un giro in barca per esplorare l’isola e scoprire la bellezza de La Valletta, un museo a cielo aperto. La Grecia regala più perle per le vacanze autunnali. Ne abbiamo scelte due, Cefalonia e Cipro. Le temperature sono ancora alte, le acque sono cristalline e i paesetti sono delle cartoline da vivere. In più inizia la vendemmia ad ottobre, perfetto per gustare vini locali e piatti tipici del luogo.

Mondello mare
Dove andare al mare in autunno (Viagginews.com)

In quale altra parte del mondo c’è sole, caldo, cibo buono e tanta convivialità? In Sicilia, naturalmente. San Vito lo Capo e Mondello pure ad ottobre sono un vero incanto con acque azzurre limpide e tramonti mozzafiato. L’autunno è il momento perfetto anche per scoprire la bellezza di Siracusa, Taormina e della Valle dei Templi. Tutto questo mentre si gustano arancini, cannoli e lo sfincione.

Continuiamo a viaggiare ed arriviamo ad Algarve, in Portogallo. Una meta un po’ più lontana ma ne vale la pena. Un piccolo paradiso con giornate ancora lunghe e temperature ideali per conoscere spiagge meravigliose. Volendo prendere l’aereo c’è anche il Marocco che vi aspetta tra spezie, artigianato locale e tessuti oppure ci sono le Isole Canarie che non hanno bisogno di presentazioni. Infine se i giorni a disposizione sono molti si potrà pensare di volare in Messico a Riviera Maya mentre se si è alla ricerca del lusso cosa ne dite di Dubai? Entrambe le destinazioni, per quanto diverse, regaleranno caldo, relax, divertimento e paesaggi incantevoli.

Gestione cookie