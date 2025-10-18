Meteo prossima settimana, la previsione cambia all’improvviso: torna il caldo – viagginews.com

La prossima settimana è da tempo indicata come quella in cui finirà definitivamente l’ottobrata per fare spazio ad un clima maggiormente autunnale, ma potrebbe non essere così: si prospetta una sorpresa per la seconda metà di settimana.

Ci accingiamo alla fine del primo mese di autunno, un mese che è stato inizialmente caratterizzato dall’arrivo di ondate di maltempo e che nelle prime due settimane ci ha allontanato in maniera brusca dal clima e dalle temperature estive. Al contrario le ultime due settimane hanno visto un ritorno del clima mite e delle belle giornate quasi ovunque.

La settimana che si accinge alla conclusione è stata ambivalente, perché se da un lato abbiamo avuto una costanza di bel tempo al Nord Italia ed in buona parte del Centro, dall’altro abbiamo assistito ad un autunno più piovoso e freddo del normale al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Questa divisione netta è stata causata da due fattori determinanti: l’anticiclone delle Azzorre che dalla Gran Bretagna si è espanso sino ai nostri confini e l’arrivo di vortici ciclonici sul Mediterraneo, prima da est e successivamente da ovest. Questo arrivo di correnti fredde ha colpito soprattutto il Sud poiché lo scudo anticiclonico ha retto sulle altre zone del Paese impedendo alle correnti fredde di fare breccia.

Da tempo sappiamo che lunedì 20 ottobre rappresenta un punto di svolta, il giorno in cui si aprirà la “Porta Atlantica”, un corridoio attraverso il quale le correnti fredde dell’Atlantico riescono a raggiungere con continuità il Vecchio Continente, ed in cui contemporaneamente l’anticiclone si ritira.

Gli aggiornamenti sul meteo della prossima settimana: nella seconda parte torna l’anticiclone?

Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo della prossima settimana confermano che lunedì sarà un giorno condizionato dal maltempo. Nel primo giorno della prossima settimana le correnti fredde di origine polare scenderanno sulle regioni del Nord Italia cambiando radicalmente il clima: ci saranno piogge battenti in pianura e nevicate sulle Alpi.

Martedì un nuovo influsso di correnti fredde contribuirà a formare un ciclone sul Tirreno. L’arrivo improvviso di queste correnti fredde in una zona rimasta ancora calda dall’estate comporterà lo sviluppo di violenti temporali su Toscana, Lazio e Campania. Nel frattempo al Sud e sulle Isole Maggiori continua il tempo variabile, con possibili piogge intermittenti.

L’arrivo congiunto di correnti atlantiche e polari porterà ad un notevole abbassamento delle temperature, le quali saranno addirittura sotto le medie climatiche sia in alta quota sia in quelle zone in cui le piogge saranno maggiormente insistenti. Quella che però sembrava una tendenza consolidata verrà stravolta giovedì 23 ottobre.

Secondo i modelli matematici, infatti, proprio quel giorno ci sarà una poderosa rimonta anticiclonica che si farà largo non solo sull’Italia ma anche su tutto il resto dell’Europa occidentale. Questo permetterà un blocco delle correnti atlantiche e polari ed un ritorno al clima stabile e soleggiato che ci accompagnerà almeno fino al 25 ottobre.