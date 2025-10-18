La cripta conosciuta come la Cappella Sistina del Duecento, a due passi da Roma un luogo mistico immerso in un borgo medievale

Nei pressi di Roma c’è una cripta mozzafiato che viene definita come la Cappella Sistina del Duecento e che è davvero un luogo mistico. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e che cosa sapere da questo punto di vista.

In Italia, sparsi lungo tutta la penisola, ci sono tantissimi gioielli che meritano considerazione e che ci lasceranno in maniera del tutto fisiologica senza parole. Quello che rende il nostro Paese tanto unico è il fatto che si uniscono bellezze paesaggistiche a monumenti che non hanno eguali nel mondo. In tal senso, un punto di riferimento per tutti è in maniera inevitabile la città di Roma, che ha una storia del tutto unica. Da questo punto di vista, però, sempre nel Lazio c’è un gioiellino che in molti sottovalutano e che, invece, ti lascerà senza parole.

Ci troviamo davvero a due passi dalla Capitale e qui troviamo una cripta che viene definita, per una serie di motivazioni, la Cappella Sistina del Duecento. E’ un luogo davvero mistico, anche perché la cattedrale in questione si trova nel cuore di un borgo medievale che già di per sé merita una visita anche per il suo enorme valore storico. Dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo e di un luogo che ognuno di noi almeno una volta dovremmo visitare, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa dobbiamo sapere.

La Cappella Sistina del Duecento: ecco dove si trova e la sua storia

Siamo nel Comune del Lazio, dopo Roma, storicamente più rilevante in senso assoluto. Stiamo parlando, ovviamente, di Anagni, .la cui storia si intreccia con quella del papato. Il primo papa anagnino fu Innocenzo III, seguito poi da pontefici che hanno scritto pagine enormi di storia come Gregorio IX e, ancor di più, Bonifacio VIII. E’ noto ai più il suo scontro con il Re di Francia Filippo il Bello. La situazione precipitò nel momento in cui il sovrano accusò il papa di aver usurpato il trono pontificio. Per questo motivo, inviò un contingente armato.. Fu in questa circostanza che si verificò il famigerato schiaffo di Anagni.

Quest’episodio è avvenuto proprio all’interno della cattedrale di Anagni. Si tratta di un autentico gioiello dell’arte medievale. Costruita nell’XI secolo, sotto il pavimento dell’altare nasconde un vero e proprio tesoro. Stiamo parlando della Cripta di San Magno e l’Oratorio di San Thomas Becket. Le pareti della cripta raccontano con un ciclo pittorico realizzato da pittori anonimi la storia della salvezza dell’Uomo in chiave biblica, dalla sua creazione alla fine dei tempi. Tutto ciò è valso alla cattedrale di Anagni l’appellativo di Cappella Sistina del Duecento.