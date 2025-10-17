Meteo weekend, ci aspetta ancora tanto sole ma si avvicinano due insidie – viagginews.com

Gli aggiornamenti sulle previsioni meteo del prossimo weekend ci mostrano un anticiclone ancora in grado di fare da scudo su buona parte dell’Italia, in arrivo però ci sono ben due ondate di maltempo.

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dall’azione insistita dell’anticiclone con base nel Regno Unito. Questo fenomeno ha garantito sull’Italia del Nord e quella del Centro giornate soleggiate e temperature miti, quelle tipiche di questa fase dell’anno e che vengono considerate parte della “Ottobrata”.

Gli effetti positivi dell’anticiclone sono stati meno evidenti al Sud Italia, dove l’arrivo di correnti fredde, prima dall’Est e poi dal Nord Europa, hanno portato piogge di varia entità, cieli nuvolosi, giornate di vento freddo e temperature più basse rispetto al resto d’Italia. Il weekend che ci accingiamo a vivere continuerà su questa falsariga.

Al Nord e al Centro ci sarà ancora sole e bel tempo praticamente ovunque, mentre al Sud, in particolare sulle Isole Maggiori e sulla Calabria ionica sono attese ondate di maltempo molto più corpose e pericolose di quelle che ci sono state fino ad ora. A causarle è la formazione di sistemi convettivi a mesoscala.

Si tratta di vortici ciclonici di grandi dimensioni che si generano quando le correnti fredde in arrivo dal Nord Europa si scontrano con l’aria calda ancora presente sul mare. Il rischio derivante da questi sistemi è che possano portare temporali giganteschi, in grado di far scendere enormi quantitativi di pioggia sulle zone colpite.

Quali sono le zone a maggiore rischio temporale

Detto delle zone ancora protette dallo scudo anticiclonico, andiamo a vedere quali regioni sono a rischio temporali e nubifragi nelle prossime ore. Venerdì ci sarà il colpo di coda di un primo ciclone che ha già imperversato nella giornata di giovedì su mezza Italia e che nella giornata di oggi causerà violente piogge su Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

Dopo una tregua nella giornata di sabato, che sarà caratterizzato da clima tendenzialmente asciutto anche al Sud, ad eccezione di alcune zone in cui possono verificarsi precipitazioni di lieve entità, domenica arriverà un secondo ciclone dall’Algeria che porterà piogge molto intense su Sicilia e Calabria, nonché sulla parte orientale della Sardegna.

Un terzo ciclone è atteso per la giornata di lunedì 20 ottobre, questo però si abbatterà sulle regioni del Centro-Nord che fino ad ora sono state protette da questo susseguirsi di ondate di maltempo che hanno coinvolto le Isole Maggiori ed il Sud.