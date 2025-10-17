Il miglior itinerario di trekking autunnale: 5 tappe per lasciarsi trasportare dalla preziosità del silenzio!

Se l’obiettivo è organizzare il miglior itinerario di trekking autunnale, queste 5 tappe sono l’ideale.

5 tappe per 5 giorni indimenticabili in luoghi incontaminati, borghi medievali, e la bellezza della storia che diventa viva e si può toccare con mano. C’è un fascino intramontabile nel silenzio di boschi di lecchi e castagni, ma anche dell’unicità irripetibile nelle mura antiche di piccoli Paesi. Se vuoi fare il miglior itinerario di trekking autunnale, percorri queste tappe.

La lunghezza totale del percorso è di 90 km, si svolge soprattutto però su strade sterrate, sentieri di montagna, e solo per alcuni brevi tratti si prosegue su cammini asfaltati secondari.

Il percorso dei Borghi Silenti è a forma di “anello”, infatti ruota attorno al Monte Croce di Serra, il punto degli Amerini. Ha infatti quasi mille metri di altezza! Non bisogna fare di testa propria, ma seguire con attenzione la segnaletica di colore giallo, poiché il sentiero percorre ampi tratti disabitati con lunghi passaggi nei boschi, e perdersi non è per niente piacevole!

Quale outfit e armamentario avere?

Consigli per il miglior itinerario di trekking autunnale

La comodità è la parola d’ordine, ma anche avere grande attenzione per il clima è importante. Nel miglior itinerario di trekking autunnale non possono mancare calzature che resistono alla pioggia e capi caldi. Fondamentali zaino e viveri come cibo e acqua, per cui bisogna organizzarsi in modo accurato in relazione alla stagione.

Perché si chiama Cammino dei Borghi silenti? Poiché vi regna il silenzio, nei borghetti possono avere anche pochissimi abitanti! Un luogo lontano dallo stress cittadino e in cui riscoprire la bellezza della natura.

La stagione autunnale è potente con i suoi rossi, marroni, gialli e arancioni, colori che si ritrovano per le foglie cadute dagli alberi. Si possono raccogliere castagne, fermarsi nei ristori che offrono cibo, e il ricordo sarà piacevole specialmente perché vi abitano persone gentilissime che contribuiranno a rendere speciale questo percorso.

Borgo Tenaglie in Piazza Vittorio Emanuele II è il punto di partenza, per poi proseguire nelle seguenti tappe. Tenaglie, verso la Valle Incantata ( s. Restituta a km 17,5; Toscolano a km 19,5; Melezzole a km 23,5), Infiniti Orizzonti a Melezzole, la seconda (Morre a 17,2 km; Collelungo a km 18,2, e Acqualoreto a km 24).

Momenti in cui la natura è grande protagonista. La terza tappa è Tormento ed estasi a Morre (Civitella del lago a 15,3 km Cerreto a 19,8 km), per poi proseguire alla quarta con i Sentieri di Bacco e la quinta, le Colline del Sole. Queste si estendono da Civitella del Lago-Baschi a 13 km, fino a Baschi e Tenaglie a 16 km.

Insomma, un’esperienza unica da fare anche in famiglia. I più allenati compiono il tragitto in 4 giorni, ma se lo si vuole fare con calma in 5 o 7, è l’ideale. Dove ci si trova? Tenaglie è in Umbria, vicino Terni!