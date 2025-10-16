Quando parti lascia a casa questi oggetti: ti rovinano la vacanza – viagginews.com

Per partire in modo comodo ed efficiente non c’è bisogno di trasportare l’intera casa, questi oggetti ad esempio non sono solamente inutili ma rischiano di rovinare l’intera vacanza.

Preparare la valigia per un viaggio è la prima fase della vacanza che ci prepariamo ad affrontare. C’è chi è minimale e tende a preparare il bagaglio all’ultimo momento utile e chi invece comincia a pianificare la valigia pensando ai possibili outfit, agli oggetti di cui pensa di poter avere necessità e a quelli che per puro piacere gli va di portare.

Tra gli oggetti extra più comuni ad esempio ci sono i libri, c’è invece chi porta il computer, chi non si riesce a separare dalla console portatile. Questi oggetti di svago possono effettivamente essere utili nel caso in cui la vacanza perduri nel tempo, ma nel caso di vacanze brevi potrebbero essere solo del peso extra la cui utilità si riduce a pochi momenti all’interno dell’intero viaggio, senza considerare poi che la vacanza serve a staccare la spina e dunque anche dalle abitudini quotidiane.

Ma se su questa tipologia di oggetti un po’ tutti sono consapevoli della loro utilità relativa, ci sono oggetti che riteniamo indispensabili per il viaggio e che in realtà spesso si rivelano un peso ed una problematica da gestire sia durante la permanenza che successivamente nel viaggio di ritorno.

Quali sono i tre oggetti che gli esperti consigliano di non portare in valigia

Ad offrire un’opinione esperta a riguardo è stato Neil Atkinson, specialista di viaggi e proprietario del Luxury Group Stay, in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano. L’esperto ha spiegato che in anni di viaggi e accoglienza ai turisti si è reso conto che i viaggiatori commettono spesso tre errori che possono rendere meno piacevole la vacanza.

Il primo errore è quello di portare con sé gioielli preziosi. Questi, a suo modo di vedere, non aggiungono troppo all’estetica dell’outfit e rappresentano un pensiero costante per chi li porta con sé. Portarli comporta il rischio concreto di perderli o che vengano rubati, il che spesso fa stare i proprietari in allerta ed in pensiero costante, il che va in contrasto con lo scopo della vacanza che è il relax.

Il secondo errore è quello di portare troppe scarpe. Atkinson dice che il numero ideale di calzature è 3: scarpe comode per camminare, scarpe eleganti per la sera e un paio di ciabatte per mare e piscina. Portarne in più riduce lo spazio in valigia ed è fondamentalmente inutile: “la realtà è che probabilmente ruoteranno sempre tra le stesse due paia”.

L’ultimo errore è quello di mettere in valigia flaconi di shampoo, balsamo e bagnoschiuma di grosse dimensioni. Questi non solo occupano spazio, ma possono versarsi all’interno della valigia e sporcare i vestiti che vi sono all’interno, inoltre c’è da considerare che in molti aeroporti vige ancora la regola dei 100ml che potrebbe causare problemi ai controlli.