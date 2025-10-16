Altro che Narnia, questa porta nascosta conduce in un mondo sconosciuto: ecco dove si trova la stanza dei Tormenti in terra!

Questa porta nascosta conduce in un mondo sconosciuto, viaggiare è il modo migliore per apprezzare bellezze tutte italiane!

A primo impatto sembrerebbe un semplice “scranno in legno”, ma in realtà è una porta che apre ad un mondo “nascosto” e tremendamente affascinante. Sicuramente la saga fantasy de Le Cronache di Narnia scritta da C.S. Lewis è stata ispirata dalla bellezza di questo posto, ma nella verità fattuale e storica, rappresenta qualcosa di inedito. Per chi volesse scegliere una meta “diversa”, questa è perfetta per una gita fuori porta tipicamente autunnale.

Lo scrittore irlandese Lewis si innamorò di questo posto, ma l’accesso al mondo magico non è dato da un armadio, bensì dallo scranno in legno degno di una Chiesa che affascina gli studiosi e le persone da tutto il mondo. Il suo nome è Santa Maria Maggiore, e il padre delle Cronache di Narnia lesse proprio il nome di questa località in una mappa antichissima.

Varcando questo scranno-porta si accede ad un mondo sotterraneo, scoperto per “puro caso” da dei ragazzi nel 1979, prima della loro fantastica scoperta, nessuno avrebbe mai pensato di trovare un tesoro così prezioso.

Ecco dove si trova la porta nascosta che conduce in un mondo sconosciuto

Come hanno fatto a scoprire questo luogo magico? Si sono infilati sotto il muro di un vecchio convento, e hanno trovato una Chiesa sotterranea! Questa dalle fattezze rupestri e del periodo medievale, nascondeva altri enigmi che hanno affascinato non solo gli scopritori di questo tesoro nascosto, ma studiosi da tutto il mondo.

Scavata nella roccia più di mille anni fa e con affreschi rappresentati il culto cristiano, nascondeva una rarità che non poteva esser perduta, e che per gli studiosi incarna una meta molto importante. Infatti, è proprio all’interno della chiesa che è saltata fuori una stanza molto particolare, nominata come la “stanza dei tormenti”.

All’interno di questo spazio si consumarono le peggiori torture, infatti fu utilizzata dalla Santa Inquisizione fino al Settecento. Ma le sorprese non finiscono qui, perché proseguendo nell’esplorazione della stanza e degli angoli di questo posto dimenticato da tutti, si accede ad una cella con graffiti di origine esoterica e massonica! Secondo gli studiosi, furono incisi da una guardia del Sant’Uffizio che era stata imprigionata perché accusata di tradimento.

Tutto questo lo si può scovare a Narni in Umbria! Lo scrittore lesse proprio questo nome in un’antica mappa, ma lo tramutò in Narnia dando così origine ad una delle storie fantasy più belle. Come sempre però, è la realtà ad essere fonte d’ispirazione e toccare con mano un luogo del genere, questa gita fuori porta è un’esperienza unica!