Previsioni meteo, gli esperti avvertono: in arrivo una nuova insidia – viagginews.com

I modelli probabilistici matematici suggeriscono che nel corso del weekend il vortice di bassa pressione presente sull’Italia potrebbe essere alimentato da nuove correnti fredde: cosa dobbiamo aspettarci.

La seconda decade di ottobre si sta svolgendo in maniera del tutto diversa rispetto alla prima. Se l’inizio del mese è stato caratterizzato da un’ondata di freddo anomalo e di piogge più abbondanti della media, in questi giorni stiamo sperimentando una fase più stabile, nel corso della quale le temperature si sono decisamente alzate e le piogge sono tornate su livelli normali.

Questa settimana assisteremo ad una leggera svolta, a partire da oggi infatti un vortice di bassa pressione si farà più presente e pressante nella parte meridionale del Paese, comportando un cambiamento climatico inizialmente sulle Isole Maggiori, il che comunque non comporta l’arrivo di forte maltempo.

Il quadro climatico generale è infatti ancora dominato dall’anticiclone delle Azzorre stanziato sulla Gran Bretagna, il che offre uno scudo pressorio sufficiente ad evitare che il vortice delle Baleari riesca a modificare radicalmente il clima sul nostro Paese. Tra la notte e la mattina di domani un’influsso di correnti alimenterà il vortice e porterà le prime piogge più consistenti sul Sud, specialmente sul lato adriatico.

Questa perforazione dello scudo anticiclonico, secondo almeno le previsioni di qualche giorno fa, non avrebbe dovuto comportare una fase prolungata di tempo instabile, tanto che ancora oggi la previsione generale è di una ottobrata in grado di continuare fino al 20 ottobre (lunedì prossimo), giorno in cui lo scudo anticiclonico dovrebbe crollare a causa dell’apertura della “Porta Atlantica” di cui abbiamo parlato ieri.

Weekend piovoso sulle Isole Maggiori e al Sud?

Ma se le cose non stessero esattamente come preventivato? Secondo quanto rivelato dai modelli matematici probabilistici, c’è un’alta possibilità che a partire da venerdì nuove correnti provenienti dall’Algeria siano in grado di alimentare il vortice ciclonico stazionario sul Mediterraneo e dunque che la fase d’instabilità possa proseguire anche durante il weekend.

Stando a quanto evidenziato dai calcoli, nella giornata di venerdì potrebbe esserci una nuova fase di piogge e maltempo sulle Isole Maggiori e in parte del Sud peninsulare, un sabato con temperature più basse rispetto a quelle di questi giorni e un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da domenica.

Tale previsione è da considerare abbastanza probabile, anche perché domenica siamo già al 19 del mese, ovvero il giorno che precede – stando anche alle previsioni precedenti – la caduta definitiva dello scudo anticiclonico. Possibile dunque che il rinforzo del ciclone possa essere la causa della svolta climatica che ci attende a partire dal primo giorno della prossima settimana.